Emelkedéssel nyithat a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) kereskedése csütörtökön a pozitív nemzetközi hangulatot követve.

Kocsis Márió, a Concorde Értékpapír Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, a nemzetközi folyamatokkal párhuzamosan a magyar piacon is pozitív kezdés várható.

Felidézte, hogy a szerdai amerikai kereskedés bár negatív tartományban indította a napot, végül mérsékelt pluszban zárt. Ez a pozitív fordulat tükröződik az ázsiai kereskedésben is. Az emelkedést segíti, hogy a kínai jegybank megtámasztotta a jüan árfolyamát, ez némileg csökkenti a kereskedelmi háború feszültségét.

Hozzátette, hasonló kép rajzolódik ki a határidős indexekben is, az európai kereskedésben is pozitív nyitás várható csütörtökön.

A vezető részvények közül magyar piacon csütörtökön csak az OTP tudott erősödni, érdemes figyelni a Richter árfolyamának alakulását, az 5000 forintos szint közelében tartózkodik, ami már többször is minősült támasznak a gyógyszergyári papírnál – emelte ki Kocsis Márió.



Tóth Bálint, az Equilor Befektetési Zrt. junior elemzője az MTI-nek csütörtökön küldött elemzésében kiemelte, folytatódhat az emelkedés a Budapesti Értéktőzsdén, köszönhetően a pozitív nyugat-európai hangulatnak, amelyet a határidős árak támasztanak alá.Az OTP a szerdai emelkedés után a 12 830 forintos ellenállást célozhatja meg, a Richter kritikus szinten, az 5000 forintos támasz környékén tartózkodik, amennyiben sikerülne megkapaszkodnia felette, kedvező vételi lehetőség adódhatna. A Mol csütörtökön újra próbálkozhat a 3000 forintos lélektani határ áttörésével. A Magyar Telekom árfolyama az emelkedő trendvonal alatt maradt, ez jelzésnek tekinthető, megindulhat a csökkenés a 406 forintos támasz felé – írja kommentárjában Tóth Bálint.A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 246,13 pontos, 0,61 százalékos emelkedéssel, 40 283,52 ponton zárt szerdán. A részvénypiac forgalma 10,7 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest. A Mol ára nem változott, 2976 forintot ért, 1,3 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények 240 forinttal, 2 százalékkal 12 260 forintra erősödtek, forgalmuk 7 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom ára 2,50 forinttal, 0,59 százalékkal 420 forintra csökkent, forgalma 94,7 millió forint volt. A Richter-papírok 27 forinttal, 0,54 százalékkal 4998 forintra gyengültek, forgalmuk 1,2 milliárd forintot ért el.(MTI)