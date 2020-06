A nemzetközi befektetői hangulat továbbra is pozitív, így a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) is optimista kezdésre számít szerdán az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője.

Varga Zoltán MTI-nek küldött kommentárja szerint a vezető részvények közül továbbra is leginkább az OTP technikai képe pozitív, a következő fontos ellenállási szint 11 ezer forintnál húzódik.

A Mol árfolyama tovább csökkent, miután a múlt héten letört a 2 ezer forintos támasz, a következő érdemleges szint 1900 forintnál található. A szakértő jelezte azt is, hogy rekord alacsonyra esett a Mol finomítói marzsa májusban, és várhatóan még júniusban is átlag alatti marzsokkal lehet számolni.

A Richter árfolyama is lefelé korrigál, rövid távon 6600 forintnál, majd 6400 forintnál húzódnak támaszok. A Magyar Telekom jegyzése továbbra is a 380-400 forintos sávban mozoghat.



A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 91,70 pontos, 0,26 százalékos emelkedéssel, 35 967,41 ponton zárt kedden, a részvénypiac forgalma 16,5 milliárd forint volt. A Mol árfolyama 54 forinttal, 2,74 százalékkal 1916 forintra csökkent, 4,8 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények 430 forinttal, 4,15 százalékkal 10 800 forintra erősödtek, forgalmuk 8,3 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom ára 3 forinttal, 0,76 százalékkal 396 forintra nőtt, forgalma 278,3 millió forint volt. A Richter-papírok 160 forinttal, 2,35 százalékkal 6650 forintra gyengültek, forgalmuk 2,4 milliárd forintot ért el.(MTI)