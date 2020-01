Tőzsdenyitás előtt – Emelkedéssel indulhat a kereskedés az elemző szerint

Emelkedéssel nyithat pénteken a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) a csütörtöki esés után az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője szerint.

Török Lajos az MTI-nek küldött kommentárjában kifejtette, hogy a vezető papírok közül az OTP csütörtökön ideiglenesen már “benézett” a 14 370 forintos támasz alá, erre pénteken is érdemes lesz figyelni, emelkedés esetén pedig a 14 610 forintos szint jelent ellenállást. A Molnál a 2800 forintos támasz továbbra is megtarthatja a papírt és a nap folyamán ismét megpróbálkozhat áttörni a 2850 forintos ellenállását, amely alatt csütörtökön fordult a részvény.

Az elemző a Richternél a 6400 forintos támaszra és a 6675 forintos ellenállásra hívta fel a figyelmet, a Magyar Telekom pedig továbbra is a 435-450 forint közötti sávban maradhat.



A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 214,64 pontos, 0,48 százalékos csökkenéssel, 44 350,39 ponton zárt csütörtökön. A részvénypiac forgalma 13,4 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. A Mol árfolyama 4 forinttal, 0,14 százalékkal 2820 forintra csökkent, 3,4 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 80 forinttal, 0,55 százalékkal 14 420 forintra esett, forgalmuk 6,8 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom 2 forinttal, 0,45 százalékkal 445 forintra erősödött, forgalma 461,1 millió forint volt. A Richter-papírok 60 forinttal, 0,92 százalékkal 6480 forintra gyengültek, forgalmuk 2,4 milliárd forintot ért el.(MTI)