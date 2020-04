TÅ‘zsdenyitÃ¡s elÅ‘tt – EmelkedÃ©ssel indulhat a kereskedÃ©s a tÅ‘zsdÃ©n az elemzÅ‘k szerint

Emelkedéssel indulat a hét a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az MTI-nek nyilatkozó szakértők szerint, a piac a koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásai miatt összeállított gazdasági mentőcsomag bejelentésére vár, amely összesen 2 ezer milliárd forintos lehet.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint a javuló nemzetközi befektetői hangulatban a nyitást követően felfelé indulhatnak az árfolyamok a magyar részvénypiacon is. A vezető részvények közül kiemelte: az OTP a 9 ezer forintos szint felett tudott zárni pénteken, ez meghatározó szint, most a 9500 forintnál húzódó ellenállás felé indulhat. A Mol a 2 ezer forintos ellenállás közeléből fordult le, és mutatott jelentős csökkenést, hétfőn áttörheti az 1900 forintos szintet, de a 2 ezer forintos akadály átlépésére kevés az esély. A Richter jegyzése pontosan a 6 ezer forintos támasznál fordult, hétfőn pozitív korrekció jöhet. Hozzátette: hétfői közleményében a Richter a 2019-es év eredménye után 63 forintos részvényenkénti osztalék kifizetését javasolja, tavaly 100 forintos volt az osztalék.

A Magyar Telekom továbbra is a 360 forintos szint alatt, amely fontos ellenállást képezhet a következő napokban is.

A CIB Bank elemzői szerint a hétvégén az európai járvány-gócpontokból érkező jobb hírek piaci hatása kedvező. A húsvét miatti rövid héten – amennyiben járványügyben nem érkeznek nagyon rossz hírek – akár ki is tarthat az emelkedés. Bár a hosszú hétvége előtt menetrendszerű profitrealizálás jöhet – írták.



A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 326,03 pontos, 1 százalékos csökkenéssel, 32 265,92 ponton zárt pénteken. A részvénypiac forgalma 14 milliárd forint volt. A Mol árfolyama 115 forinttal, 5,75 százalékkal 1885 forintra csökkent, 2,3 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények 285 forinttal, 3,23 százalékkal 9100 forintra erősödtek, forgalmuk 8,3 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama nem változott, 355 forintot ért, forgalma 270,5 millió forint volt. A Richter-papírok ára 125 forinttal, 2,01 százalékkal 6085 forintra esett, forgalmuk 2,3 milliárd forintot ért el.(MTI)