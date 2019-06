Tőzsdenyitás előtt – Emelkedéssel indulhat a kereskedés a tőzsdén az elemzők szerint

Enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) pénteken az MTI-nek nyilatkozó elemzők szerint.

Kocsis Márió, a Concorde Értékpapír Zrt. elemzője elmondta, hogy az amerikai piacok csütörtökön pozitív tartományban zártak, az ázsiai kereskedés pozitív képet és a nyitásban az európai határidős indexek is mérsékelt erősödést mutatnak, így a magyar tőzsdén is enyhe emelkedésre számít.

Török Lajos Dániel, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője szerint is emelkedéssel indulhat a kereskedés a BÉT-en, amelyet a pozitív nemzetközi hangulat támogathat.

A vezető részvények közül elsősorban az OTP mozgása lehet izgalmas, amennyiben sikerül áttörni a 12 400 forintos szintet további emelkedhet, és a 12 800 forintos szintet célozhatja meg a bankpapír árfolyama. A Molnál a 3250 forintos, míg a Richternél az 5100 forintos támaszra érdemes figyelni, ezek állíthatják meg az elmúlt napokban tapasztalt negatív korrekciót. A Magyar Telekom egyelőre nem mutat fordulós jeleket, folytatódhat a “lecsorgás” árfolyamában – tette hozzá.



A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 73,58 pontos, 0,18 százalékos csökkenéssel, 41 000,04 ponton zárt csütörtökön. A részvénypiac forgalma 8,1 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest. A Mol 30 forinttal, 0,91 százalékkal 3266 forintra gyengült, 1,2 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények 10 forinttal, 0,08 százalékkal 12 380 forintra erősödtek, forgalmuk 5,5 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 4 forinttal, 0,96 százalékkal 414 forintra esett, forgalma 99,8 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 30 forinttal, 0,59 százalékkal 5130 forintra nőtt, forgalmuk 839,3 millió forintot ért el.(MTI)