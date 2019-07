Emelkedéssel indulhat a kereskedés kedden a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az MTI-nek nyilatkozó elemzők szerint.

Kocsis Márió, a Concorde Értékpapír Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, hogy mérsékelten emelkedő nyitásra számít. Az amerikai részvénypiac a hétfői iránykereséses nyitást követően végül emelkedéssel zárt, mérsékelt emelkedés tükröződik az ázsiai piacokon és az európai határidős indexekben is.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője az MTI-nek kedden küldött elemzésében úgy vélte, felfelé korrigálhat a BUX a hétfői csökkenés után, amelyhez elsősorban az OTP piacán tapasztalható profitrealizálás vezetett. Ezzel a bankpapír árfolyama visszaesett a 12 700 forintos szint alá, ez meghatározó lehet a következő napokban is.

A Mol folytatta az emelkedést, az olajtársaság árfolyama hamarosan elérheti a 3150 forintos ellenállási szintet. A Richter jegyzése továbbra is az 5000 forintos támasz közelében tartózkodik, letörése esetén újabb tér nyílna meg a csökkenés előtt, így izgalmasan alakulhatnak a következő napok. A Magyar Telekom árfolyama is lefelé mozdult, 440 forintnál alakult ki egy ellenállási szint, de továbbra is pozitívnak mondható a technikai képe – írja elemzésében Varga Zoltán.



A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 369,25 pontos, 0,89 százalékos csökkenéssel, 41 338,01 ponton zárt hétfőn. A részvénypiac forgalma 7,7 milliárd forint volt, a vezető részvények többsége gyengült a pénteki záráshoz képest. A Mol 16 forinttal, 0,52 százalékkal 3102 forintra erősödött, 1,4 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 210 forinttal, 1,64 százalékkal 12 620 forintra csökkent, forgalmuk 3,9 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 2 forinttal, 0,46 százalékkal 435,50 forintra esett, forgalma 78,8 millió forint volt. A Richter-papírok 65 forinttal, 1,28 százalékkal 5010 forintra gyengültek, forgalmuk 626,5 millió forintot ért el.(MTI)