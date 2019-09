Tőzsdenyitás előtt – Emelkedéssel indulhat a kereskedés a magyar piacon

Emelkedéssel indulhat a kereskedés csütörtökön a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az MTI-nek nyilatkozó elemzők szerint.

Kocsis Márió, a Concorde Értékpapír Zrt. elemzője elmondta, hogy optimista hangulat rajzolódik ki az ázsiai piacon és a határidős indexek is pozitív nyitást jeleznek az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalásokkal kapcsolatos fejlemények miatt.

Csütörtökön jelentették be Washingtonban és Pekingben, hogy szeptember közepén szakértői szintű egyeztetés várható az Egyesült Államok és Kína között kereskedelmi kérdésekben, ahol előkészítik a két ország minisztereinek október eleji tárgyalását.

Az elemző szerint a pozitív hangulat tükröződhet majd a magyar tőzsdén is, ahol emelkedésre számít.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője kommentárjában szintén azt emelte ki, hogy a BÉT-en folytatódhat a pozitív korrekció, a nemzetközi befektetői hangulat jelentős javulása miatt a magyar részvénypiacon is emelkedéssel indulhat a kereskedés.



Kiemelte az OTP mozgását, amely szerdán elrugaszkodott a 12 000 forintos szinttől, és a következő meghatározó ellenállási szintje 12 400 forintnál húzódik, amelyet el is érhet hamarosan. A szakértő szerint a Mol árfolyamában a 2900 forintos szintre érdemes figyelni, amennyiben sikerülne áttörni, emelkedés indulhat a 2950-3000 forintos tartomány irányába. A Richter jegyzését sikerrel tartotta meg a 4900 forintos támasz, a papír esetében oldalazásra számít az elemző a 4900-5000 forintos zónában. A Magyar Telekom jegyzése a 420-425 forintos szintek között mozog napok óta, a 425 forintos ellenállás áttörése adna vételi jelzést – tette hozzá.A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 348,30 pontos, 0,88 százalékos emelkedéssel, 39 753,49 ponton zárt szerdán. A részvénypiac forgalma 9,2 milliárd forint volt, a vezető részvények ára a Richter kivételével emelkedett az előző napi záráshoz képest. A Mol 6 forinttal, 0,21 százalékkal 2880 forintra erősödött, 1,7 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 270 forinttal, 2,25 százalékkal 12 260 forintra nőtt, forgalmuk 5,8 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 1 forinttal, 0,24 százalékkal 424 forintra emelkedett, forgalma 51,7 millió forint volt. A Richter-papírok 12 forinttal, 0,24 százalékkal 4956 forintra gyengültek, forgalmuk 998,4 millió forintot ért el.(MTI)