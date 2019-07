Emelkedésre számítanak a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) pénteken az MTI-nek nyilatkozó piaci szakértők.

Móró Tamás, a Concorde Értékpapír Zrt. vezető elemzője elmondta, hogy a kedvező nemzetközi hangulat hatására optimista napra számít a magyar tőzsdén, ahol vélhetően pénteken is a vevők dominálnak majd, így a BUX 0,5-1 százalékos emelkedésével számol.

A vezető részvényekről megjegyezte, az OTP, a Mol és a Richter esetében is az árfolyamok erősödésére számít.

Milotai Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. junior elemzője is azt közölte kommentárjában, hogy a pozitív európai határidős árak hatására tovább emelkedhet az index.

Hozzátette, az OTP árfolyama célba veheti a 12 700 forintos szintet, miután a részvények csütörtökön 12 650 forinton zártak. A Mol árfolyama továbbra is a 3050 forintos ellenállás alatt helyezkedik el, az árfolyam gyengülése esetén a 2930-2950 forint között található támasz-zóna foghatja meg a csökkenést. A Magyar Telekom tovább folytatta az emelkedést a 445 forintos szint irányába, negatív korrekciónál a részvények árfolyamának a 430 forintnál húzódó szintek jelenthetnek támaszt. A Richter árfolyama áttörte az 5000 forintos szintet csütörtökön, ezáltal folytathatja az emelkedést az 5300 forintnál található nagyobb ellenállás felé.



A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 291,57 pontos, 0,71 százalékos emelkedéssel, 41 282,46 ponton zárt csütörtökön. A részvénypiac forgalma 11,6 milliárd forint volt. A Mol 22 forinttal, 0,73 százalékkal 3030 forintra erősödött, 1,7 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 50 forinttal, 0,40 százalékkal 12 650 forintra nőtt, forgalmuk 5,9 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 1 forinttal, 0,23 százalékkal 436 forintra emelkedett, forgalma 60 millió forint volt. A Richter-papírok ára 96 forinttal, 1,93 százalékkal 5080 forintra nőtt, forgalmuk 1,1 milliárd forintot ért el.(MTI)