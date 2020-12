Tőzsdenyitás előtt – Emelkedésre számít nyitásban a tőzsdén az elemző

A javuló nemzetközi befektetői hangulat miatt emelkedésre számít a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) a nyitást követően kedden az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában kiemelte: fontos kérdés, hogy a hétfőn indult negatív hullám átmeneti volt, vagy esetleg egy nagyobb korrekció előszele.



A vezető részvények közül az OTP továbbra is a 12 ezer forintos szinttel küzd, és eddig nem volt elég vételi erő az áttöréshez; továbbra is érdemes figyelni az ellenállást, támasz pedig 11 500 forintnál húzódik.A Mol jegyzése jelentősen csökkent hétfőn, megközelítette a lélektanilag fontos 2 ezer forintos támaszt, amit hamarosan tesztelhet is a részvény. A szakértő szerint figyelemreméltó, hogy magas forgalommal adták hétfőn a papírt, ez nem túl pozitív jelzés. Hozzátette, hogy folytatta a sajátrészvény-vásárlást a Mol, az olajtársaság hétfőn 300 ezer saját részvényt vásárolt, ezúttal 2038,5 forintos átlagáron.A Richter is lefelé korrigált, 7250 forintnál található meghatározó ellenállási szintje, és 7 ezer forintnál a támasza.A Magyar Telekom jegyzése viszont ismét emelkedni tudott, igazán erős ellenállás csak 400 forintnál található.A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 526,74 pontos, 1,34 százalékos csökkenéssel, 38 782,16 ponton zárt hétfőn, a részvénypiac forgalma 38,5 milliárd forint volt. A Mol árfolyama 70 forinttal, 3,36 százalékkal 2014 forintra esett, 7,5 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 30 forinttal, 0,25 százalékkal 11 930 forintra csökkent, forgalmuk 21,9 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 5,0 forinttal, 1,31 százalékkal 388 forintra erősödött, forgalma 340,8 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 115 forinttal, 1,59 százalékkal 7125 forintra gyengült, a részvények forgalma 7,5 milliárd forintot ért el.(MTI)