Emelkedéssel nyithat hétfőn a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.

Varga Zoltán azt írta, hogy az OTP árfolyamában a 14 370 forintos történelmi maximumra érdemes figyelni, melyet már a pénteki kereskedésben megközelített. A Mol jegyzése visszakerült a 2950 forintos támasz fölé, de 3000 forintnál erőteljes ellenállási szint húzódik. A Richter töretlenül emelkedett a múlt héten is, a következő, lélektanilag is igen fontos ellenállás 6000 forintnál található – írta. A Magyar Telekom mozgását továbbra is a 435 és a 445 forintos szintek határozzák meg az elemző szerint.









A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 399,58 pontos, 0,92 százalékos emelkedéssel, 44 053,95 ponton, új történelmi csúcson zárt pénteken. A részvénypiac forgalma 9,5 milliárd forint volt. A Mol 54 forinttal, 1,85 százalékkal 2974 forintra erősödött, 2,0 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 130 forinttal, 0,92 százalékkal 14 280 forintra nőtt, forgalmuk 3,7 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 1,50 forinttal, 0,34 százalékkal 441,50 forintra emelkedett, forgalma 88,5 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 20 forinttal, 0,34 százalékkal 5950 forintra nőtt, a részvények forgalma 2,8 milliárd forintot ért el.(MTI)