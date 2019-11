Emelkedés várható nyitáskor a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) pénteken az OTP kedvező negyedéves jelentésének hatására az MTI-nek nyilatkozó elemzők szerint.

Móró Tamás, a Concorde Értékpapír Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta, az OTP kedvező negyedéves jelentést tett közzé, ennek hatására elképzelhető a további emelkedés. A Richter papírjával 5500-5600 forint közötti sávban kereskednek majd, a Molnál emelkedhet az árfolyam. A nemzetközi piacokon profitrealizálás van az elmúlt időszak szárnyalása után, ez befolyásolhatja a hazai piac lendületét – tette hozzá a Concorde vezető elemzője.

Az OTP az idei harmadik negyedévben 131,6 milliárd forint konszolidált adózás utáni eredményt ért el, ami 53 százalékkal haladta meg a tavalyi azonos időszak, és 25 százalékkal az idei második negyedév nyereségét. A negyedéves eredmény jóval magasabb az elemzők által várt mintegy 105 milliárd forintnál.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetés Zrt. szenior elemzője szerint is optimista hangulatban indulhat a kereskedés.









Az MTI-nek küldött elemzésében az elemző felidézte, hogy csütörtökön új történelmi csúcson zárt a BUX, ami az OTP piacán tapasztalható vételi erőnek volt köszönhető, a bankpapír jegyzése szintén új csúcson zárt. A kedvező harmadik negyedéves OTP-jelentés a nyitást követően még felfelé hajthatja a bankpapír árfolyamát, de ezt követően nem zárható ki profitrealizálás.

A vártnál kisebb veszteségről számolt be a Waberer’s, a vállalat árbevétele 7 százalékkal csökkent éves alapon, ezen belül a nemzetközi árufuvarozási szegmens 12 százalékkal esett vissza, míg a regionális logisztikából származó árbevétel 2 százalékkal bővült. A Waberer’s 5,6 milliárd forintos veszteséggel zárta a harmadik negyedévet, ami az előző évinek közel duplája, de jelentősen jobb, mint a 11 milliárd forintos veszteségről szóló elemzői várakozás – hívja fel a figyelmet Varga Zoltán.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe 306,58 pontos, 0,71 százalékos emelkedéssel, 43 598,19 ponton zárt csütörtökön, amivel túlszárnyalta korábbi, április 24-én felállított 43 563,38 pontos történelmi csúcsát. A részvénypiac forgalma 12,4 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest. A legjobb teljesítményt az OTP nyújtotta, mely szintén új történelmi csúcson fejezte be a napot. A Mol 30 forinttal, 1 százalékkal 3032 forintra erősödött, 2,1 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 220 forinttal, 1,57 százalékkal 14 210 forintra nőtt, forgalmuk 6,9 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom 3 forinttal, 0,68 százalékkal 437 forintra gyengült, forgalma 223,6 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 45 forinttal, 0,80 százalékkal 5575 forintra esett, forgalmuk 2 milliárd forintot ért el.(MTI)