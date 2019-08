Tőzsdenyitás előtt – Elemzők szerint viharos kereskedésre lehet számítani

Elemzők szerint viharos kereskedésre lehet számítani pénteken a Budapesti Értéktőzsdén, a Mol részvényeinek árfolyama emelkedhet a várhatónál jobb vállalati eredmény hatására.

Móró Tamás, a Concorde Értékpapír Zrt. vezető elemzője elmondta, hogy izgalmas nap lehet a pénteki a Budapesti Értéktőzsdén, a Mol vártnál jobb eredménye vélhetően pozitív hatással lehet.

A nemzetközi hatások inkább negatívak a piacon, a Kínával szemben bevezetendő újabb amerikai vámok miatt a fejlődő piacok mínuszban vannak, az ázsiai piacok negatív hangulata általában a magyar tőzsdére is átszűrődik – tette hozzá a Concorde vezető elemzője.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője az MTI-nek pénteken küldött kommentárja szerint negatív hangulatban indul a pénteki kereskedés, de jóval kisebb mértékű csökkenés várható itthon, mint Nyugat-Európában.

Szerinte is a Mol árfolyama emelkedéssel indíthatja a napot, mivel pozitív meglepetéssel szolgált a második negyedéves jelentése, ugyanakkor a nemzetközi befektetői hangulat jelentősen romlott, miután Donald Trump bejelentette, hogy újabb büntetővámokat vezet be Kínával szemben.



Az Equilor szenior elemzője szerint emiatt az OTP árfolyama tovább eshet, és akár a 12 000 forintos szintet is letörheti, a Richter piacán az 5100 forintos támaszra érdemes figyelni, melynek letörése esetén már csak 5000 forintnál található fontos támasz. A Magyar Telekom árfolyamában a 425 forintos szintre kell figyelni, amely egy korábbi kitörési szint, amennyiben nem süllyed tartósan alá, a távközlési vállalat árfolyamában pozitív korrekció indulhat. Az ENEFI részvények felfüggesztésre kerülnek pénteken, a kereskedés végéig árfolyamot jelentősen befolyásoló bejelentés érkezése miatt – írja Varga Zoltán kommentárjában.A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 293,33 pontos, 0,72 százalékos csökkenéssel, 40 474,27 ponton zárt csütörtökön. A részvénypiac forgalma 12,8 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest. A Mol 4 forinttal, 0,13 százalékkal 3004 forintra erősödött, 2,7 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 220 forinttal, 1,79 százalékkal 12 080 forintra csökkent, forgalmuk 7,3 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 1,50 forinttal, 0,35 százalékkal 429 forintra nőtt, forgalma 75,2 millió forint volt. A Richter-papírok 25 forinttal, 0,48 százalékkal 5160 forintra gyengültek, forgalmuk 1,7 milliárd forintot ért el.(MTI)