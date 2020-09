Tőzsdenyitás előtt – Elemző: nem tud talpra állni a hazai részvénypiac

Az elmúlt hetekben tapasztalt kedvező nemzetközi befektetői hangulat ellenére nem tud emelkedni a BUX-index, a keddi kilátások sem túl pozitívak az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában kiemelte, hogy a vezető részvények közül az OTP újabb technikai támaszt tört le. A következő szint 10 ezer forintnál húzódik, amelyet hétfőn már tesztelt is a jegyzés; ha ez is letörne, újabb jelentős tér nyílhat lefelé.

A Mol kissé felfelé korrigált, támasz 1650 forintnál, ellenállási szint 1700 forintnál húzódik a grafikonján. A Richter árfolyamát megfogta a 7200 forintos szint, amely továbbra is támaszt jelent, ellenállás pedig 7400 forint közelében található. A Magyar Telekom a 355 forintos szinttől rugaszkodott el, 365-370 forint között található ellenállás – jelezte a szakértő.



A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 8,78 pontos, 0,03 százalékos emelkedéssel, 34 851,29 ponton zárt hétfőn, a részvénypiac forgalma 13,1 milliárd forint volt. A Mol 6 forinttal, 0,36 százalékkal 1676 forintra erősödött, 2,6 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 150 forinttal, 1,47 százalékkal 10 040 forintra csökkent, forgalmuk 6,6 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 8 forinttal, 2,23 százalékkal 366 forintra nőtt, forgalma 109,9 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 70 forinttal, 0,97 százalékkal 7270 forintra emelkedett, a részvények forgalma 3,5 milliárd forintot ért el.(MTI)