Tőzsdenyitás előtt – Elemző: kisebb emelkedéssel indulhat a kereskedés

Kisebb emelkedéssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) csütörtökön az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint, aki ugyanakkor kérdésesnek tartja, hogy tartós marad-e az optimizmus.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában felhívta a figyelmet, hogy az OTP jegyzése az elmúlt napokban megakadt a 12 800 forintos szintnél, majd negatív korrekció következett, fontos támasz 12 420 forintnál húzódik.

A Richter technikai képe továbbra is pozitív, és ez a szakértő szerint így lesz, amíg 5000 forint felett mozog a jegyzése.

A Magyar Telekom napok óta oldalazó, az Equilor továbbra is arra számít, hogy a 442 forintos ellenállás felé közelíthet majd.

A Mol piacán továbbra is a 2900 forintos támaszra és a 3000 forintos ellenállási szintre érdemes figyelni, utóbbi áttörése nyithatna teret a további emelkedés előtt – közölte az elemző, jelezve azt is, hogy az Erste 3720 forintról 2900 forintra csökkentette a Molra vonatkozó 12 havi célárfolyamát, ajánlásuk felhalmozásról csökkentésre változott.



A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 294,12 pontos, 0,72 százalékos csökkenéssel, 40 553,92 ponton zárt szerdán, a részvénypiac forgalma 8,6 milliárd forint volt. A Mol árfolyama 24 forinttal, 0,81 százalékkal 2952 forintra csökkent, 1,3 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 120 forinttal, 0,95 százalékkal 12 510 forintra esett, forgalmuk 4,8 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama nem változott, 435 forintot ért, forgalma 286,6 millió forint volt. A Richter-papírok 15 forinttal, 0,30 százalékkal 5035 forintra gyengültek, forgalmuk 1,6 milliárd forintot ért el.(MTI)