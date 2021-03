Tőzsdenyitás előtt – Elemző: emelkedés várható a nyitáskor

Emelkedés várható a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) csütörtöki kereskedésének nyitásakor az elemző szerint.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője az MTI-nek küldött kommentárjában kiemelte, jó hangulat lehet csütörtök délelőtt a BÉT-en, a szerdai erőteljes negatív korrekciót követően, a kedvező nemzetközi befektetői hangulatnak köszönhetően ismét emelkedés várható nyitásban a hazai részvénypiacon.

Hozzátette, a BUX-index továbbra is a 43 ezer és a 45 ezer pontos szintek között mozog, ez a sáv már két hónapja meghatározó.

Kifejtette, a vezető részvények közül az OTP a 13 000-14 000 forintos sávban, a Mol a 2150-2300 forintos tartományban mozog, míg a Magyar Telekom árfolyamát a 400 és a 416 forintos szintek határozzák meg. A Richter továbbra is a legizgalmasabb blue chip, szerdán negatív korrekciót lehetett látni, de továbbra is a 9000 forintos szint irányába mutat a technikai kép – tette hozzá.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 764,30 pontos, 1,73 százalékos csökkenéssel, 43 504,47 ponton zárt szerdán. A részvénypiac forgalma 10,8 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest.



A Mol árfolyama 40 forinttal, 1,82 százalékkal 2152 forintra csökkent, 3,0 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 290 forinttal, 2,13 százalékkal 13 350 forintra esett, forgalmuk 4,9 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 2,5 forinttal, 0,61 százalékkal 410,50 forintra gyengült, forgalma 307,9 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 120 forinttal, 1,37 százalékkal 8655 forintra csökkent, a részvények forgalma 2,2 milliárd forintot ért el.(MTI)