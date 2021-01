Tőzsdenyitás előtt – Elemző: a piaci szereplők az amerikai szenátorválasztásra figyelnek délelőtt

A befektetői hangulatot szerdán délelőtt az amerikai Georgia államban zajló szenátorválasztás eredménye határozhatja meg Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.

Georgiában azért tartanak szenátusi pótválasztást, mert egyik szenátorjelölt sem szerezte meg a voksok legalább 50 százalékát a november 3-i választáson.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában közölte a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) a vezető részvények közül az OTP árfolyama a 13 600-13 700 forintos szintet ostromolja, amennyiben ezt át tudja törni, akkor további tér nyílna meg felfelé, míg a támasz 13 ezer forintnál húzódik. A Mol árfolyamában továbbra is 2220-2230 forintnál található ellenállás, míg rövid távú támasz 2200 forintnál alakult ki.

Hozzátette, a Richter jegyzése a 7200-7400 forintos sávba szorulhat be néhány napra. A Magyar Telekom technikai képe továbbra is pozitív, 389 forintnál található a következő ellenállási szint.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 100,82 pontos, 0,24 százalékos emelkedéssel, 42 434,30 ponton zárt kedden. A részvénypiac forgalma 7,4 milliárd forint volt. Kedden a Mol 2 forinttal, 0,09 százalékkal 2220 forintra erősödött, 1,6 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 80 forinttal, 0,59 százalékkal 13 640 forintra nőtt, forgalmuk 3,8 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 3,50 forinttal, 0,92 százalékkal 383,50 forintra emelkedett, forgalma 71,8 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 5 forinttal, 0,07 százalékkal 7345 forintra csökkent, a részvények forgalma 935,6 millió forintot ért el.(MTI)