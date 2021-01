Tőzsdenyitás előtt – Csökkenéssel nyithatnak a főbb európai részvénypiacok

Az általános piaci óvatosság közepette enyhe csökkenéssel nyithatnak a főbb nyugat-európai értéktőzsdék hétfőn.

Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a londoni FTSE-100 mutató 3 ponttal, a frankfurti DAX-30 index 33 ponttal, a párizsi CAC-40 index 7 ponttal, a milánói FTSE MIB mutató pedig 103 ponttal csúszhat lejjebb a nyitásban.

Európában továbbra is a koronavírus-járvány terjedésével, illetve az oltási kampányok haladásával kapcsolatos események állnak a befektetők figyelmének középpontjában. Jelentősebb vállalati gyorsjelentés nem várható hétfőn, a makromutatók közül pedig a svéd munkanélküliségi ráta és az olasz infláció decemberi alakulása lehet érdekes.

Ázsiában és a csendes-óceáni térségben túlnyomórészt csökkentek az indexek hétfőn, csak a kínai tőzsdemutatók emelkedtek a vártnál jobb kínai gazdasági növekedési adatnak köszönhetően. A kínai gazdaság 2,3 százalékkal nőtt tavaly, erősebb ütemben az elemzők által várt 2 százalék körülinél, de az ország kiskereskedelmi forgalma 3,9 százalékkal csökkent.

Tokióban 0,97 százalékos, Sydney-ben 0,78 százalékos, Szöulban pedig 2,33 százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést az irányadó index. Sanghaj 0,84 százalékos, Sencsen pedig 1,70 százalékos pluszban zárt, Hongkongban pedig 0,75 százalékos pluszban állt a vezető tőzsdeindex zárás előtt két órával. A Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) közép-európai idő szerint reggel nyolc órakor 0,31 százalékos mínuszban, 694,73 ponton állt.

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökken.

A márciusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,45 százalékos mínuszban, 54,85 dolláron, a WTI pedig 0,36 százalékos veszteségben, 52,23 dolláron forgott nyolc órakor.

Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,57 százalékkal, 1837,06 dollárra, a februári szállítású aranyé pedig 0,34 százalékkal 1836,20 dollárra nőtt a New York-i árupiacon.



Pénteken csökkenéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek.London 0,97 százalékos, Frankfurt 1,44 százalékos, Párizs 1,22 százalék, Milánó 1,13 százalékos, Madrid pedig 1,69 százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 mutató 1,01 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,96 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 1,15 százalékkal esett.New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,57 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,72 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,87 százalékos mínuszban zárt pénteken. A határidős indexek enyhe csökkenést valószínűsítenek a hétfői nyitásra.(MTI)