Tőzsdenyitás előtt – Csökkenéssel nyithatnak a főbb európai részvénypiacok

Csökkenéssel nyithatnak a főbb nyugat-európai értéktőzsdék szerdán, miközben a befektetők az Egyesült Királyság és az Európai Unió közötti tárgyalások végkimenetelére várnak

Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a londoni FTSE-100 mutató 25 ponttal, a frankfurti DAX-30 index 45 ponttal, a párizsi CAC-40 index 12 ponttal, a milánói FTSE MIB pedig 94 ponttal emelkedhet a nyitásban.

Az Egyesült Királyság és az Európai Unió még mindig nem jutott megállapodásra jövőbeni kereskedelmi kapcsolatrendszerének feltételeiről, jóllehet az év végi határidőig mindössze tíz nap maradt. Legkésőbb szerda estig tető alá kellene hozni az egyezséget, különben nem marad idő arra, hogy szilveszter előtt jóváhagyják az uniós tagállamok az alkut. Egy vitás kérdés maradt, a halászati ügyek körüli nézetkülönbségek, amelyeket nehéz áthidalni.

Rontja némileg a hangulatot az is, hogy bár az amerikai kongresszus elfogadta a koronavírus-válság ellensúlyozására hivatott, 892 milliárd dollár értékű gazdaságösztönző csomagot, a várakozásokkal ellentétben Donald Trump leköszönő elnök nem írta alá a törvényt. Trump szerint túl kevés jut a magánemberek és az életben maradásért küzdő éttermek támogatására, és azt követelte, hogy terjesszenek elé “egy elfogadható” törvényt.

Ázsiában és a csendes-óceáni térségben emelkedtek az indexek, a dollár pedig gyengült a koronavírus elleni hatásos védőoltásokhoz fűzött reményeknek köszönhetően. Jót tett a kockázatvállalási kedvnek az is, hogy nőtt az esélye egy újabb amerikai gazdaságösztönző csomag idei elfogadásának.

A Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) közép-európai idő szerint reggel nyolc óra körül 0,71 százalékos pluszban, 643,43 ponton állt.

Tokióban 0,26 százalékos, Sydney-ben 0,72 százalékos, Szöulban pedig 0,96 százalékos pluszban zárt az irányadó index. Sanghaj 0,73 százalékos, Sencsen pedig 0,58 százalékos, míg a hongkongi Hang Seng 0,74 százalékos pluszban közelített a záráshoz.

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökken.



A februári határidős jegyzésekben a Brent hordónként 1,20 százalékos mínuszban, 49,48 dolláron, a WTI pedig 1,15 százalékos veszteségben, 46,48 dolláron forgott nyolc óra körül.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,32 százalékkal, 1865,56 dollárra emelkedett, míg a februári szállítású aranyé 0,03 százalékkal, 1869,70 dollárra süllyedt a New York-i árupiacon.Az előző napi súlyos veszteségek után kedden erős emelkedéssel zártak a nyugat-európai tőzsdeindexek.London 0,57 százalékos, Frankfurt 1,30 százalékos, Párizs 1,36 százalékos, Milánó 2,03 százalékos, Madrid pedig 1,85 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 mutató 1,18 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 1,16 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 1,42 százalékkal emelkedett.New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,67 százalékos, az S&P 500-as mutató pedig 0,21 százalékos mínuszban, míg a Nasdaq-piac összetett mutatója 0,51 százalékos pluszban zárt kedden. A határidős indexek enyhe csökkenést valószínűsítenek a szerdai nyitásra.(MTI)