Tőzsdenyitás előtt – Csökkenéssel nyithatnak a főbb európai részvénypiacok

Két nyereséges kereskedési nap után csökkenéssel nyithatnak a főbb nyugat-európai értéktőzsdék pénteken.

Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a londoni FTSE-100 mutató 25 ponttal, a frankfurti DAX-30 index 44 ponttal, a párizsi CAC-40 index pedig 24 ponttal eshet a nyitásban.

Ezzel együtt továbbra is kedvező a hangulat köszönhetően annak, hogy több országban is elkezdték beoltani a lakosságot a Covid-19 betegség ellen hatásos védelmet nyújtó vakcinával, és a megfelelő oltottsági szint, a nyájimmunitás elérése az egészségügyi válság lezárását eredményezheti.

Előrelépés történt az Egyesült Királyság és az Európai Unió jövőbeni kereskedelmi kapcsolatrendszerének feltételeiről folyó tárgyalásokon is. Már csak egy vita, a halászati ügyek körüli nézeteltérések hátráltatják a megállapodás megkötését. Ha sikerülne megállapodásra jutni, az egyezményt az Európai Parlamentnek és a brit törvényhozásnak is ratifikálnia kellene még az év vége előtt, hogy a szerződés az átmeneti időszak végének pillanatában, január 1-én életbe léphessen.

Ázsiában és a csendes-óceáni térségben túlnyomórészt csökkentek az indexek. Rontották a hangulatot azok az értesülések, hogy az Egyesült Államok még pénteken több tucatnyi kínai vállalatot tesz kereskedelmi feketelistára, köztük a legnagyobb csipgyártók közé tartozó SMIC-et.

A Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) közép-európai idő szerint reggel nyolc óra körül 0,52 százalékos mínuszban, 648,50 ponton állt.

Tokióban 0,16 százalékos, Sydney-ben pedig 1,20 százalékos mínuszban, míg Szöulban 0,06 százalékos pluszban zárt az irányadó index. Sanghajban 0,34 százalékos, Sencsenben pedig 0,14 százalékos mínuszban, míg Hongkongban 0,78 százalékos veszteségben állt a Hang Seng a záráshoz közeledve.

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökken a kereslet gyengesége miatti aggodalmakra.



A februári határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,45 százalékos mínuszban, 51,27 dolláron, míg a januári szállítású WTI 0,35 százalékos veszteségben, 48,19 dolláron forgott nyolc óra körül.Csütörtökön a Brent 51,90 dolláron, a WTI pedig 48,59 dolláron kilenchavi csúcson is járt.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,22 százalékkal, 1881,60 dollárra, a februári szállítású aranyé pedig 0,21 százalékkal 1886,30 dollárra süllyedt a New York-i árupiacon.Csütörtökön London kivételével emelkedéssel zártak a nyugat-európai tőzsdeindexek.London 0,30 százalékos mínuszban, míg Frankfurt 0,75 százalékos, Párizs 0,03 százalékos, Milánó 0,12 százalékos, Madrid pedig 0,17 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 mutató 0,30 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,23 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 0,50 százalékkal emelkedett.New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,49 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,58 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,84 százalékos pluszban zárt csütörtökön. Mindhárom index történelmi csúcson fejezte be a napot. A határidős indexek mérsékelt csökkenést valószínűsítenek a pénteki nyitásra.(MTI)