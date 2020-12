Tőzsdenyitás előtt – Csökkenéssel nyithatnak a főbb európai részvénypiacok

Enyhe csökkenéssel nyithatnak a főbb nyugat-európai értéktőzsdék kedden, a befektetők az iránykeresés jegyében a héten ülésező kulcsfontosságú jegybankok döntéseire várnak.

Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a londoni FTSE-100 mutató 31 ponttal, a frankfurti DAX-30 index 36 ponttal, a párizsi CAC-40 index 20 ponttal, a milánói FTSE MIB pedig 40 ponttal eshet a nyitásban.



A héten ülésezik az amerikai, a brit, a svájci és a japán jegybank is. A piacok figyelme emellett az Egyesült Királyság és az Európai Unió jövőbeni kereskedelmi kapcsolatrendszerének feltételeiről folyó tárgyalásokra és a koronavírus-járvány fejleményeire irányul.Ébren tartja a megállapodáshoz fűzött reményt, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hétfőn kijelentette, bizonyos előremozdulás történt a vitás kérdésekben. A járvány gyors terjedésének akadályozására Németország és Hollandia szigorú korlátozásokat vezetett be az év végi ünnepekre, emellett Londonban is a legszigorúbb intézkedéseket léptetik életbe szerdától. Az ázsiai országok közül Japán és Dél-Korea is a koronavírusos fertőzöttek számának meredek emelkedésével küzd.Ázsiában és a csendes-óceáni térségben csökkentek az indexek, mivel a halottak számának növekedése és a járványt fékező zárlatok beárnyékolták a védőoltások tömeges alkalmazását övező optimizmust. A Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) közép-európai idő szerint reggel nyolc órakor 0,39 százalékos mínuszban, 639,45 ponton állt, egyheti mélypontra csúszott le.Tokióban 0,17 százalékos, Sydney-ben 0,43 százalékos, Szöulban pedig 0,19 százalékos mínuszban zárt az irányadó index. Sanghaj 0,06 százalékos mínuszban, Sencsen viszont 0,50 százalékos pluszban fejezte be a napot, míg Hongkongban 0,64 százalékos veszteségben állt a Hang Seng a záráshoz közeledve.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökken.A februári határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,40 százalékos mínuszban, 50,09 dolláron, míg a januári szállítású WTI 0,32 százalékos veszteségben, 46,84 dolláron forgott nyolc óra körül.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,64 százalékkal, 1838,80 dollárra, a februári szállítású aranyé pedig 0,66 százalékkal, 1839,20 dollárra nőtt a New York-i árupiacon.Hétfőn London kivételével emelkedéssel zártak a nyugat-európai tőzsdeindexek.London 0,23 százalékos mínuszban, míg Frankfurt 0,83 százalékos, Párizs 0,37 százalékos, Milánó 0,27 százalékos, Madrid pedig 0,96 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 mutató 0,44 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,30 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 0,52 százalékkal emelkedett.A határidős indexek enyhe emelkedést valószínűsítenek a keddi nyitásra.(MTI)