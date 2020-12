Tőzsdenyitás előtt – Csökkenéssel nyithatnak a főbb európai részvénypiacok

Csökkenéssel nyithatnak a főbb nyugat-európai értéktőzsdék pénteken, a befektetők kockázatvállalási hajlandóságát erősítik az új koronavírus elleni védőoltások engedélyezéséről szóló hírek, de a Brexit-tárgyalások sikertelensége és az újabb amerikai gazdaságösztönző csomag körüli huzavona rontja a hangulatot.

Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a londoni FTSE-100 mutató 6 ponttal, a frankfurti DAX-30 index 29 ponttal, a párizsi CAC-40 index pedig 16 ponttal eshet a nyitásban.

Boris Johnson brit miniszterelnök csütörtök este elismerte, komoly esély van arra, hogy megállapodás nélkül zárulnak az Egyesült Királyság és az Európai Unió jövőbeni kereskedelmi kapcsolatrendszerének feltételeiről folyó tárgyalások. Johnson hangsúlyozta ugyanakkor, hogy kész folytatni a tárgyalásokat.

Ha sikerülne megállapodásra jutni, az egyezményt az Európai Parlamentnek és a brit törvényhozásnak is ratifikálnia kellene még az év vége előtt, hogy a szerződés az átmeneti időszak végének pillanatában, január 1-én életbe léphessen.

Ázsiában és a csendes-óceáni térségben vegyesen alakult a kereskedés, a befektetőket továbbra is aggasztja, hogy az amerikai kongresszusban nemigen mozdul előre az újabb, több mint 900 milliárd dollár értékű gazdaságösztönző csomag elfogadásának ügye.

A Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) közép-európai idő szerint reggel nyolc órakor 0,31 százalékos pluszban, 645,45 ponton állt. Az index már a hatodik egymást követő napon emelkedik.

Tokióban 0,39 százalékos, Sydney-ben pedig 0,61 százalékos mínuszban, míg Szöulban 0,86 százalékos pluszban zárt az irányadó index. Sanghajban 0,81 százalékos, Sencsenben pedig 2,04 százalékos mínuszban, míg Hongkongban 0,44 százalékos nyereségben állt a Hang Seng a záráshoz közeledve.

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) drágul.

A februári határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,32 százalékos pluszban, 50,41 dolláron, míg a januári szállítású WTI 0,53 százalékos nyereségben, 47,03 dolláron forgott nyolc óra körül.

Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 1835,31 dolláron stagnált, míg a februári szállítású aranyé 0,14 százalékkal 1840,10 dollárra nőtt a New York-i árupiacon.

Csütörtökön vegyesen zártak a nyugat-európai tőzsdeindexek. A figyelem az Európai Központi Bankra irányult: a kormányzótanács a várakozásokkal összhangban változatlan szinten hagyta az irányadó kamatokat, és 500 milliárd euróval megemelte járványügyi sürgősségi programjának (PEPP) keretösszegét, határidejét pedig 9 hónappal, 2022 márciusának végéig tolta ki.

London 0,54 százalékos, Párizs pedig 0,05 százalékos pluszban, míg Frankfurt 0,33 százalékos, Milánó 0,25 százalékos, Madrid pedig 0,64 százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést csütörtökön. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 mutató 0,44 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,29 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 0,19 százalékkal esett.



New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,23 százalékos, az S&P 500-as mutató pedig 0,13 százalékos mínuszban, míg a Nasdaq-piac összetett mutatója 0,54 százalékos pluszban zárt csütörtökön. A határidős indexek enyhe csökkenést valószínűsítenek a pénteki nyitásra.(MTI)