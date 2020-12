Tőzsdenyitás előtt – Csökkenéssel nyithatnak a főbb európai részvénypiacok

Csökkenéssel nyithatnak a főbb nyugat-európai értéktőzsdék csütörtökön, a befektetők hangulatát rontja, hogy nem sikerült áttörést elérniük Nagy-Britannia és az Európai Unió vezetőinek brüsszeli csúcstalálkozójukon.

Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a londoni FTSE-100 mutató 10 ponttal, a frankfurti DAX-30 index 30 ponttal, a párizsi CAC-40 index 6 ponttal, a milánói FTSE MIB pedig 21 ponttal eshet a nyitásban.



Az Egyesült Királyság január 31-én kilépett az Európai Unióból (Brexit). Távozásának napján 11 hónapos, vagyis december 31-ig tartó átmeneti időszak kezdődött azzal a céllal, hogy legyen idő a megállapodásra a majdani kétoldalú viszonyrendszer feltételeiről, mindenekelőtt egy szabadkereskedelmi egyezményről.Boris Johnson brit miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben szerda este három óran át tárgyalt személyesen, de nem jutottak dűlőre a vitás kérdésekben. Továbbra is súlyos nézetkülönbségek vannak az egyenlő versenyfeltételek, a megállapodás jogi betartatásának módozatai és a halászat szabályozása ügyében, e problémák megoldása nélkül pedig nem lehetséges a megállapodás.A szabadkereskedelmi megállapodás elmaradása azt jelentené, hogy Nagy-Britannia és az EU kereskedelme januártól a Kereskedelmi Világszervezet általános szabályrendszere alapján folytatódna, ez viszont vámok megjelenésével járna a jelenleg akadálytalan kétoldalú kereskedelmi forgalomban.Az Európai Unió állam-, illetve kormányfőit tömörítő tanács csütörtökön kezd kétnapos tanácskozást Brüsszelben, ahol a hétéves keretköltségvetés (MFF) és a koronavírus-járvány utáni helyreállítást szolgáló alap (NGEU) jóváhagyása az egyik fő napirendi pont. Csütörtökön ülésezik az Európai Központi Bank kormányzótanácsa, a monetáris politikai döntéseket, illetve a legfrissebb makrogazdasági előrejelzést délután hozzák nyilvánosságra.Ázsiában és a csendes-óceáni térségben szinte kivétel nélkül csökkentek az indexek a Brexit-tárgyalások sikertelensége és az újabb amerikai gazdaságösztönző csomag körüli bizonytalanságok hatására. A Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) közép-európai idő szerint reggel nyolc órakor 0,62 százalékos mínuszban, 641,19 ponton állt.Tokióban 0,23 százalékos, Sydney-ben 0,67 százalékos, Szöulban pedig 0,33 százalékos mínuszban zárt az irányadó index. Sanghajban viszont 0,04 százalékos, Sencsenben pedig 0,08 százalékos pluszban zárt a vezető tőzsdeindex, míg Hongkongban 0,55 százalékos veszteségben állt a Hang Seng zárás előtt egy órával.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) drágul. A februári határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,06 százalékos pluszban, 48,89 dolláron, míg a januári szállítású WTI 0,15 százalékos nyereségben, 45,59 dolláron forgott nyolc óra körül.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,20 százalékkal, 1835,30 dollárra süllyedt, míg a februári szállítású aranyé 0,10 százalékkal 1840,50 dollárra nőtt a New York-i árupiacon.Szerdán túlnyomórészt emelkedéssel zártak a nyugat-európai tőzsdeindexek.London 0,08 százalékos, Frankfurt 0,47 százalékos, Madrid pedig 0,09 százalékos pluszban, míg Párizs 0,25 százalékos, Milánó pedig 0,38 százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,32 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,24 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 0,09 százalékkal emelkedett.New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,35 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,79 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 1,94 százalékos mínuszban zárt. A határidős indexek enyhe csökkenést valószínűsítenek a csütörtöki nyitásra.(MTI)