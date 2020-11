Tőzsdenyitás előtt – Csökkenéssel nyithatnak a főbb európai részvénypiacok

Csökkenéssel nyithatnak a főbb nyugat-európai értéktőzsdék pénteken, a kockázatvállalási kedvet erősen rontják azok a félelmek, hogy a koronavírus-járvány fellángolása súlyos csapást mér a gazdaságokra.

Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a londoni FTSE-100 mutató 70 ponttal, a frankfurti DAX-30 index 75 ponttal, a párizsi CAC-40 index 36 ponttal, a milánói FTSE MIB mutató pedig 294 ponttal eshet a nyitásban.



Az Egyesült Államokban a héten nap mint nap dőltek meg a rekordok az új koronavírussal megfertőződöttek számát illetően, emiatt egy sor város és állam, köztük Chicago, Detroit és Kalifornia visszavezették a járvány terjedését akadályozó szigorú korlátozásokat.Európában az illetékesek óva intettek az intézkedések megszegésétől, hangsúlyozva, hogy a betegség terjedését fékező előírásokat be kell tartani azon remények dacára is, hogy a kifejlesztés alatt álló védőoltások segíthetnek lassítani az új koronavírus terjedését.Jerome Powell, az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve elnök az Európai Központi Bank szokásos éves konferenciáján csütörtök este ugyancsak arról beszélt a kollégáival folytatott eszmecseréken, hogy a vírus elleni vakcina kifejlesztése jó hír, de rövid távon nem változtat a gazdasági kockázatokon, mivel egyre gyorsul a járvány. Powell aggódik a járvány hosszú távú gazdasági hatásai miatt is, és úgy vélte, hogy valószínűleg szükség lesz további fiskális gazdaságösztönző intézkedésekre.Ázsiában és a csendes-óceáni térségben vegyesen alakult a kereskedés pénteken. A járvánnyal kapcsolatos rossz hírek rontották a hangulatot, ugyanakkor kedvezően hatott, hogy a matematikai modellek szerint immár bizonyosan Joe Biden nyerte meg az amerikai elnökválasztást Arizona államban, ami megerősítette a Fehér Házért vívott küzdelemben végső győzelmi esélyeit.A Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) közép-európai idő szerint reggel háromnegyed nyolc körül 0,20 százalékos pluszban, 611,45 ponton állt. Tokióban 0,53 százalékos, Sydney-ben pedig 0,20 százalékos mínuszban, míg Szöulban 0,74 százalékos pluszban zárt az irányadó index. Sanghajban 0,88 százalékos, Sencsenben 0,76 százalékos, Hongkongban pedig 0,25 százalékos veszteségben álltak a vezető tőzsdeindexek a záráshoz közeledve.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökken a globális kereslet csökkenését valószínűsítő várakozások hatására.A januári határidős jegyzésekben a Brent hordónként 1,17 százalékos mínuszban, 43,02 dolláron, a decemberi szállítású WTI pedig 1,58 százalékos veszteségben, 40,47 dolláron forgott nyolc óra körül.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,17 százalékkal, 1878,96 dollárra, a decemberi szállítású aranyé pedig 0,26 százalékkal 1878,20 dollárra nőtt a New York-i árupiacon.A hét első három napján látott száguldás után csütörtökön profitot realizáltak a befektetők a vezető nyugat-európai tőzsdéken.London 0,68 százalékos, Frankfurt 1,24 százalékos, Párizs 1,52 százalékos, Milánó 0,83 százalékos, Madrid pedig 0,87 százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 mutató 0,88 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,86 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 1,13 százalékkal esett.New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 1,08 százalékos, az S&P 500-as mutató 1,00 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,65 százalékos mínuszban zárt csütörtökön. A határidős indexek azonban enyhe emelkedést valószínűsítenek a pénteki nyitásra.(MTI)