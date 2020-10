Tőzsdenyitás előtt – Csökkenéssel nyithatnak a főbb európai részvénypiacok

Mérsékelt csökkenéssel nyithatnak a főbb nyugat-európai értéktőzsdék csütörtökön, a hangulatot a koronavírus-járvány gyors ütemű terjedése és az újabb amerikai gazdaságösztönző program elfogadását övező bizonytalanságok is rontják.

Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a londoni FTSE-100 mutató 20 ponttal, a frankfurti DAX-30 index 61 ponttal, a párizsi CAC-40 index 39 ponttal, a milánói FTSE MIB mutató pedig 133 ponttal eshet a nyitásban.

Donald Trump amerikai elnök szerdán azzal vádolta a Demokrata Párt vezetőit, hogy rossz szándékról tesznek tanúbizonyságot az újabb gazdaságösztönző programról folyó tárgyalásokon. Ezzel a nyilatkozattal felerősítette a befektetők kételyeit, jóllehet a tárgyalások résztvevői, köztük a pénzügyminiszter és a házelnök, előrelépésről számoltak be. Jelenleg nem tudni, hogy folytatódnak-e az egyeztetések, és a kongresszusban szavaznak-e a csomagról a november 3-i elnökválasztás előtt.

Lael Brainard, a jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) kormányzótanácsának tagja szerdán arra figyelmeztetett, hogy a gazdasági növekedéshez szükség van fiskális támogatásra. A Fed szerdán kiadott Bézs könyvében úgy jellemezte a helyzetet, hogy az amerikai gazdaság fellendülése továbbra is lassú és bizonytalan.

Az Egyesült Államokban, csakúgy mint Európában a gazdasági kilátásokra súlyos árnyékot vet a koronavírus-járvány. Az amerikai államok közel kétharmadában meghaladja a riasztási küszöböt a terjedés mértéke, a minden százezer lakosra száz új eset szintet. Az európai országokban pedig, Lengyelországtól kezdve Portugáliáig egyre szigorúbb intézkedésekkel próbálják akadályozni a járvány terjedését.

A rossz hangulat közepette Ázsiában és a csendes-óceáni térségben csökkennek az indexek. A Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index közép-európai idő szerint csütörtök reggel fél nyolckor 0,23 százalékos mínuszban, 585,17 ponton állt.

Sydney 0,19 százalékos mínuszban zárt, míg Tokióban 0,58 százalékos, Szöulban pedig 0,75 százalékos veszteségben állt az irányadó index záráshoz közeledve. Sanghajban 0,46 százalékos, Sencsenben pedig 0,96 százalékos, Hongkongban pedig 0,03 százalékos mínuszban álltak az irányadó indexek zárás előtt másfél órával.

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökken a gyengébb keresleti kilátások miatt.

A legközelebbi, decemberi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,50 százalékos mínuszban, 41,52 dolláron, a WTI pedig 0,55 százalékos veszteségben, 39,81 dolláron forgott nyolc órakor.

Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,46 százalékkal, 1915,56 dollárra, a decemberi szállítású aranyé pedig 0,61 százalékkal 1917,70 dollárra esett a New York-i árupiacon.



Szerdán erős mínuszokban zártak a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek. Londonban 1,91 százalékkal, Frankfurtban 1,41 százalékkal, Párizsban 1,53 százalékkal, Milánóban 2,03 százalékkal, Madridban pedig 1,67 százalékkal esett az irányadó mutató. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 mutató 1,29 százalékos, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 1,36 százalékos, míg az euróövezeti EuroStoxx50 1,46 százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést.New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,35 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,22 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,28 százalékos mínuszban zárt szerdán.(MTI)