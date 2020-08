Tőzsdenyitás előtt – Csökkenéssel nyithatnak a főbb európai részvénypiacok

Csökkenéssel nyithatnak a főbb nyugat-európai részvényindexek szerdán, mert növekszik az aggodalom az új koronavírussal megfertőződöttek számának megugrása miatt.

Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a londoni FTSE-100 mutató 3 ponttal, a frankfurti DAX-30 index 94 ponttal, a párizsi CAC-40 index 39 ponttal, a milánói FTSE MIB mutató pedig 123 ponttal csúszhat lejjebb a nyitásban.

A SARS-CoV-2 vírus által megfertőzöttek száma már meghaladta a 20 milliót, a betegség 188 országban és területen van jelen. A diagnosztizált esetek száma azonban nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban korlátozott a tesztek száma, és a nyilvántartás kritériumai is különböznek.

Új-Zélandon 102 nap óta először, kedden újabb esetekről adtak számot. A fertőzés utóbbi két hétben tapasztalt meredek emelkedése miatt Jean Castex francia kormányfő arra figyelmeztetett, hogy rossz irányba halad az ország. Az Egyesült Államokban lassulni látszik a fertőzés üteme, de több nagy államban csökkent az elvégzett tesztek száma is. Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden bejelentette, hogy bejegyezték és engedélyezték a betegség elleni első védőoltást.

Ázsiában és a csendes-óceáni térségben jórészt csökkentek az árfolyamok, részben az amerikai-kínai feszültségek, részben pedig az újabb amerikai gazdaságösztönző csomag elfogadását övező bizonytalanságok miatt.

A Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) közép-európai idő szerint reggel nyolc óra körül 0,76 százalékos mínuszban, 557,90 ponton állt.



Tokióban 0,39 százalékos pluszban, míg Sydneyben pedig 0,29 százalékos, Szöulban pedig 0,04 százalékos mínuszban állt az irányadó mutató záráshoz közeledve. Sanghajban 1,78 százalékos, Sencsenben 2,88 százalékos, Hongkongban 0,15 százalékos, Mumbaiban pedig 0,34 százalékos mínuszt mutatott a vezető tőzsdeindex nyolc óra körül.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára emelkedik.Az októberi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,49 százalékos pluszban, 44,72 dolláron, a szeptemberi szállítású WTI pedig 0,34 százalékos nyereségben, 41,75 dolláron forgott reggel nyolc óra körül.Az arany ára 1900 dollár alá esett, jócskán csökkent az előző napokban elért, a 2100 dollárt közelítő történelmi csúcsokhoz képest. A dollár erősödése és a Covid-19 betegség elleni hatásos védoltásokhoz fűzött remények arra csábítottak számos befektetőt, hogy a biztonságos menedéknek számító aranyból vagy államkötvényekből a kockázatosabb részvényekbe csoportosítsanak át tőkéjükből.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 1,39 százalékkal, 1884,63 dollárra, a decemberi szállítású aranyé pedig 2,79 százalékkal 1891,90 dollárra süllyedt a New York-i árupiacon, de napi mélypontján 1874,20 dolláron is járt.Kedden emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek. A londoni FTSE-100 mutató 1,71 százalékos, a frankfurti DAX-index 2,04 százalékos, a párizsi CAC-40 index 2,41 százalékos, a milánói FTSE MIB 2,84 százalékos, a madridi IBEX pedig 2,97 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 1,68 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 1,64 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 2,22 százalékkal emelkedett.New Yorkban viszont a Dow Jones ipari átlag 0,38 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,80 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 1,69 százalékos mínuszban zárt kedden.(MTI)