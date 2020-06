Tőzsdenyitás előtt – Csökkenéssel nyithatnak a főbb európai részvénypiacok

Enyhe csökkenéssel nyithatnak a főbb nyugat-európai részvényindexek csütörtökön.

Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a londoni FTSE-100 mutató 32 ponttal, a frankfurti DAX-30 index ugyancsak 32 ponttal, a párizsi CAC-40 index pedig 21 ponttal eshet a nyitásban.

A kockázatvállalási kedvet fokozza a további gazdaságösztönző intézkedésekhez fűzött remény és a közösségi távolságtartás szabályainak lazítása szerte a világban, de a nyereségek mértékét visszafogja az óvatosság egy sor probléma miatt, kezdve a koronavírus-járványtól, a gazdasági fellendülést övező bizonytalanságokon át az Egyesült Államokban egyre növekvő polgári elégedetlenségig.

Ázsiában és a csendes-óceáni térségben túlnyomórészt emelkedtek az indexek csütörtökön. A Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) 0,30 százalékkal, 506,69 pontra kúszott fel.



Tokióban a 225 válogatott részvény Nikkei mutatója 0,43 százalékos, a dél-koreai Kospi 0,12 százalékos, az ausztráliai S&P/ASX 200 pedig 0,93 százalékos pluszban közeledett a záráshoz.A sanghaji tőzsde fő mutatója, a Shanghai Composite 0,13 százalékos mínuszban, a sencseni börze fő mutatója, a Shenzhen Component Index viszont 0,17 százalékos pluszban állt zárás előtt bő egy órával. Hongkongban 0,02 százalékos, Mumbaiban pedig 0,30 százalékos mínuszban, míg Szingapúrban 0,20 százalékos nyereségben állt a vezető tőzsdeindex közép-európai idő szerint reggel nyolc óra körül.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökken. Az augusztusi szállítású Brent hordónként 1,41 százalékos mínuszban, 39,23 dolláron, a júliusi szállítású WTI pedig 1,98 százalékos csökkenéssel, 36,55 dolláron forgott közép-európai idő szerint nyolc óra körül.A befektetők attól tartanak, hogy a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének 14 tagállama és az olajkartellen kívüli tíz szövetséges ország, köztük Oroszország, azaz az OPEC+ néven is emlegetett csoport esetleg mégsem tud megegyezni a kitermelés napi 9,7 millió hordós csökkentéséről kötött, május-júniusra szóló egyezség hatályának meghosszabbításáról. Aggodalmat keltett az is, hogy megugrott az amerikai benzintartalékok szintje.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,28 százalékkal, 1702,24 dollárra, az augusztusi szállítású aranyé pedig 0,03 százalékkal 1705,30 dollárra emelkedett a New York-i árupiacon.Szerdán Londonban 2,61 százalékos, Frankfurtban 3,88 százalékos, Párizsban pedig 3,36 százalékos pluszban zárt a tőzsde. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 2,54 százalékkal, az FTSE Eurofirst pedig 300 index 2,57 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 3,50 százalékkal emelkedett.New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 2,05 százalékos, az S&P 500-as mutató 1,36 százalékos, a Nasdaq piac összetett mutatója pedig 0,87 százalékos pluszban fejezte be a napot.(MTI)