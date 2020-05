Tőzsdenyitás előtt – Csökkenéssel nyithatnak a főbb európai részvénypiacok

Csökkenéssel nyithatnak a főbb nyugat-európai részvényindexek kedden. A piacokat egyre jobban aggasztja, hogy a koronavírus-járvány megfékezését célzó szigorú intézkedések lazítása után a betegség újabb hulláma söpörhet végig az egyes országokban, miként azt néhány példa már mutatja.

Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a londoni FTSE-100 mutató 16 ponttal, a frankfurti DAX-30 index 64 ponttal, a párizsi CAC-40 index 26 ponttal, a milánói FTSE MIB pedig 146 ponttal eshet a nyitásban.

Közegészségügyi szakértők, köztük az Egészségügyi Világszervezet szakemberei az utóbbi hetekben többször is óva intették a hatóságokat a járvány terjedését célzó intézkedések túl korai feloldásától, mert az azt eredményezhetné, hogy elindul a fertőzés második hulláma és ismét növekedni fog a betegek száma. Jó példa erre Németország, Kína és Dél-Korea, amely országokban újra emelkedni kezdett a SARS-CoV-2 vírus által megfertőzöttek száma, miután lazítottak az előírásokon.



Ezen aggodalmak hatására Ázsiában és a csendes-óceáni térségben csökkentek a tőzsdeindexek kedden. A Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) 0,90 százalékkal, 471,21 pontra csúszott le.Tokióban a 225 válogatott részvény Nikkei mutatója minimális, 0,16 pontos, az ausztráliai S&P/ASX 200 pedig 1,00 százalékos mínuszban zárt, míg a dél-koreai Kospi 0,44 százalékos veszteségben közeledett a záráshoz.A sanghaji tőzsde fő mutatója, a Shanghai Composite 0,19 százalékos, a sencseni börze fő mutatója, a Shenzhen Component Index pedig 0,16 százalékos mínuszban állt zárás előtt egy órával. Hongkongban 1,55 százalékos, Mumbaiban 1,83 százalékos, Szingapúrban pedig 1,02 százalékos veszteségben állt a vezető tőzsdeindex közép-európai idő szerint reggel nyolc órakor.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára emelkedik. A júliusi szállítású Brent hordónként 0,47 százalékos nyereségben, 29,77 dolláron, a júniusi szállítású WTI pedig 0,91 százalékos pluszban, 24,36 dolláron forgott nyolc órakor.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,24 százalékkal, 1699,96 dollárra, a júniusi szállítású aranyé pedig 0,38 százalékkal 1704,45 dollárra nőtt a New York-i árupiacon.Hétfőn Londonban 0,06 százalékos pluszban, míg Frankfurtban 0,73 százalékos, Párizsban pedig 1,31 százalékos mínuszban zárt a tőzsde. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,40 százalékkal, az FTSE Eurofirst pedig 300 index 0,36 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 0,84 százalékkal csökkent.New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,45 százalékos mínuszban, míg az S&P 500-as mutató 0,01 százalékos, a Nasdaq piac összetett mutatója pedig 0,78 százalékos pluszban fejezte be a napot.(MTI)