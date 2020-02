Tőzsdenyitás előtt – Csökkenéssel nyithatnak a főbb európai részvénypiacok

Csökkenéssel nyithatnak a főbb nyugat-európai részvénypiacok kedden, miután az új koronavírus által kialakult járvány továbbra is zavarokat okoz a vállalatok működésében a gazdasági növekedés lassulását előrevetítő várakozások közepette. A kereslet gyengesége miatti aggodalmak lefelé húzzák az olajárakat is.

Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a londoni FTSE-100 mutató 45 ponttal, a frankfurti DAX-30 index 69 ponttal, a párizsi CAC-40 index pedig 63 ponttal eshet a nyitásban.

Ázsia és a csendes-óceáni térség tőzsdéin túlnyomórészt veszteséges volt a kereskedés kedden annak nyomán, hogy az Apple arra figyelmeztetett, nem tudja teljesíteni az első negyedévre kitűzött 63-67 milliárd dolláros árbevételi célt, mert a Kínában dúló járvány lassította a termelést és visszavetette a keresletet Kínában. A tőzsdén jegyzett legértékesebb amerikai vállalat figyelmeztetése lehűtötte a befektetők bizakodását, miszerint Kína és más országok gazdaságélénkítő lépései megvédik a világgazdaságot a járvány negatív hatásaitól.

Tokióban a 225 válogatott részvény Nikkei mutatója 1,40 százalékos, az ausztráliai S&P/ASX 200 0,16 százalékos, a dél-koreai Kospi pedig 1,48 százalékos mínuszban zárt.

A sanghaji tőzsde fő mutatója, a Shanghai Composite 0,08 százalékos mínuszban, a sencseni börze fő mutatója, a Shenzhen Component Index viszont 0,39 százalékos pluszban állt zárás előtt negyedórával. Ugyanekkor Hongkongban 1,42 százalékos mínuszban állt az irányadó index, a Hang Seng.



A Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) 1,03 százalékkal 551,13 pontra süllyedt.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára mérsékelten csökkent az ázsiai kereskedésben.Közép-európai idő szerint kedd reggel háromnegyed nyolckor a legközelebbi, áprilisi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 1,02 százalékos mínuszban, 57,08 dolláron, a WTI pedig 0,63 százalékos veszteségben, 51,99 dolláron forgott.A New York-i árupiacon az arany unciánkénti ára áprilisi szállításra 0,13 százalékkal, 1588,45 dollárra nőtt.Hétfőn alacsony forgalomban mérsékelten emelkedtek a legfőbb európai tőzsdeindexek. A londoni FTSE-100 mutató 0,33 százalékos, a DAX-30 index 0,29 százalékos, a párizsi CAC-40 index pedig 0,27 százalékos pluszban zárt.A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,34 százalékkal, az FTSE Eurofirst pedig 300 index 0,31 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 0,32 százalékkal nőtt.A New York-i tőzsde zárva tartott hétfőn az elnökök napja néven ismert szövetségi ünnep alkalmából.(MTI)