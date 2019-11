Tőzsdenyitás előtt – Csökkenéssel nyithatnak a főbb európai részvénypiacok

Csökkenéssel nyithatnak a főbb nyugat-európai részvénypiacok csütörtökön, a kockázatkerülés lesz a jellemző az Egyesült Államok és a Kína közötti feszültségek fokozódása miatt.

Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a londoni FTSE-100 mutató 31 ponttal, a frankfurti DAX-30 index 69 ponttal, a párizsi CAC-40 index pedig 31 ponttal eshet a nyitásban.

A Reuters hírügynökség a Fehér Házhoz közeli forrásokra és szakértőkre hivatkozva arról számolt be, decemberről a jövő évre csúszhat át az amerikai-kínai kereskedelmi részmegállapodás aláírása. Peking a megemelt vámtarifák minél szélesebb körű és mértékű visszavonását sürgeti, ámde Donald Trump amerikai elnök megítélése szerint Kína nem tett eleget az ehhez szükséges feltételeknek, azaz továbbra sem teljesítette a szellemi tulajdonjogok védelmét és a technológiatranszfer kikényszerítésének megszüntetését célzó amerikai követeléseket.

Rontja a hangulatot az is, hogy a szenátus után szerdán a képviselőház is jóváhagyta a hongkongi tiltakozókat támogató törvényt, amely előírja az amerikai kormányzatnak Hongkong helyzetének rendszeres, évenkénti felülvizsgálatát mind pénzügyi, mind emberi jogi szempontból, és megbízza az Egyesült Államok elnökét, hogy szankciókat szabjon ki azokra, akik csorbítják az emberi jogokat e különleges közigazgatási területen.

Mindennek hatására Ázsia és a csendes-óceáni térség legfontosabb tőzsdéin jelentősen csökkentek az indexek csütörtökön. A Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) 1,05 százalékkal 521,06 pontra esett.









Tokióban a 225 válogatott részvény Nikkei mutatója 0,48 százalékos, az ausztráliai S&P/ASX 200 0,74 százalékos, a dél-koreai Kospi pedig 1,35 százalékos mínuszban zárt. A sanghaji tőzsde fő mutatója, a Shanghai Composite 0,25 százalékos, a sencseni börze fő mutatója, a Shenzhen Component Index pedig 0,52 százalékos veszteségben állt zárás előtt egy órával. Ugyanekkor Hongkongban 1,60 százalékos mínuszban állt az irányadó index.

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajkeverék, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökken. Közép-európai idő szerint reggel nyolc órakor a legközelebbi, januári határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,21 százalékos mínuszban, 62,27 dolláron, a WTI pedig 0,12 százalékos veszteségben, 56,94 dolláron forgott.

A New York-i árupiacon az arany unciánkénti ára decemberi szállításra 0,28 százalékkal, 1470,05 dollárra süllyedt.

Szerdán csökkenéssel zártak a főbb európai tőzsdék. A londoni FTSE-100 mutató 0,84 százalékos, a DAX-30 index 0,48 százalékos, a párizsi CAC-40 index pedig 0,25 százalékos mínuszban zárt. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,41 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,42 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 0,34 százalékkal esett.(MTI)