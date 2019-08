Tőzsdenyitás előtt – Csökkenéssel nyithatnak a főbb európai részvénypiacok

Csökkenéssel nyithatnak a főbb nyugat-európai részvénypiacok hétfőn, az amerikai-kínai kereskedelmi háború drasztikus elmélyülésével fellángoltak az aggodalmak a világgazdaság lassuló növekedése miatt, így a tőzsdézők értékőrző, fix hozamú eszközökbe, aranyba és bizonyos devizákba kezdték átcsoportosítani befektetéseiket.

Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a frankfurti DAX-30 index 0,75 százalékos, a párizsi CAC-40 index pedig 0,9 százalékos mínuszban indíthatja a kereskedést. Londonban zárva tart a tőzsde hétfőn a nyári bankszünnap miatt.

Az amerikai-kereskedelmi háború legutóbbi fejezeteként Donald Trump amerikai elnök pénteken néhány órával azt követően, hogy Kína büntetővámot vetett ki 75 milliárd dollár értékű amerikai árucikk importjára, Twitter-üzenetben jelezte, tovább emeli a kínai importra kivetett vámokat. A tavalyi, több nagy hullámban érintett, évi 250 milliárd dollár értékű kínai árucikkek esetében a jelenlegi 25 százalékról 30 százalékra, a maradék 300 milliárd dollár értékű áru esetében pedig 10-ről 15 százalékra srófolja fel a pótvámok mértékét.

A hétvégén azonban zavart keltett Trump elnök azzal a nyilatkozatával, amellyel sejtetni engedte, hogy akár meg is gondolhatja magát. A Fehér Ház azonban később úgy pontosított, hogy az elnök éppen azt akarta értésre adni, hogy korábban kellett volna emelni a vámokat.



Liu Ho kínai miniszterelnök-helyettes, kereskedelmi főtárgyaló hétfőn igyekezett hűteni a kedélyeket, mondván Peking “nyugodt” tárgyalások révén akarja megoldani a kereskedelmi vitát.Ázsia és a csendes-óceáni térség legfontosabb tőzsdéin jelentősen csökkentek az indexek hétfőn a kereskedelmi háború eszkalálódása miatt. A kínai jüan árfolyama úgy a belső, mint a külső piacokon újabb 11 éves mélypontra gyengült a dollárhoz képest. A Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) 2,06 százalékkal 481,88 pontra süllyedt.Tokióban a 225 válogatott részvény Nikkei mutatója 2,10 százalékos, az ausztráliai S&P/ASX 200 pedig 1,40 százalékos mínuszban fejezte be a napot, míg a dél-koreai Kospi pedig 1,46 százalékos mínuszban állt a záráshoz közeledve. A sanghaji tőzsde fő mutatója, a Shanghai Composite 1,26 százalékos, a sencseni börze fő mutatója, a Shenzhen Component Index pedig 0,95 százalékos veszteségben állt zárás előtt egy órával. Ugyanekkor Hongkongban 2,93 százalékos mínuszban állt az irányadó index.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajkeverék, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára az utóbbi két hét legalacsonyabb szintjére süllyedt, mivel az amerikai-kínai kereskedelmi háború további éleződése aláásta a világgazdasági növekedésbe vetett bizalmat.A legközelebbi, novemberi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,90 százalékos mínuszban, 58,27 dolláron, az októberi szállítású WTI pedig 1,09 százalékos veszteségben, 53,58 dolláron forgott fél nyolckor. Eddigi napi mélypontján a Brentet 57,84 dolláron, a WTI-t pedig 52,98 dolláron jegyezték.Az új vámtarifák miatt eltűnő kockázatvállalási kedv következményeként a biztos menedéknek számító arany ára újabb hatéves csúcsra nőtt. A New York-i árupiacon az arany unciánkénti ára decemberi szállításra 1,04 százalékkal, 1553,55 dollárra nőtt, míg az azonnali kereskedésben 1,09 százalékkal 1543,63 dollárra kúszott fel a jegyzés.Pénteken jelentős veszteségekben zártak a főbb európai tőzsdék. A londoni FTSE-100 mutató 0,47 százalékos, a DAX-30 index 1,15 százalékos, a párizsi CAC-40 index pedig 1,14 százalékos mínuszban zárt. Milánóban 1,65 százalékkal, Madridban pedig 0,77 százalékkal esett az irányadó tőzsdemutató. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,78 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,83 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 1,17 százalékkal csökkent.(MTI)