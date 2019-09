Tőzsdenyitás előtt – Csökkenéssel nyithat a tőzsde az elemzők szerint

A kedvezőtlen nemzetközi hangulat hatására, csökkenéssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) kedden az MTI-nek nyilatkozó piaci szakértők szerint.

Móró Tamás, a Concorde Értékpapír Zrt. vezető elemzője elmondta, hogy a keddi kereskedést egész nap a nemzetközi hangulat határozza meg.

A vezető részvényekről megjegyezte, hogy a forint gyengülése miatt a Mol és a Richter árfolyama is erősödhet.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője kommentárjában közölte, a negatív befektetői hangulat főként a Brexit és a kereskedelmi viták bizonytalanságaival magyarázható.

Az elemző szerint a blue chipek közül az OTP mozgása izgalmas lehet, miután a részvények árfolyama hétfőn átlépte a 12 000 forintos szintet. Amennyiben az OTP jegyzése a kedvezőtlen hangulat ellenére meg tudna maradni 12 000 forint felett, a későbbiekben folytatódhat az emelkedés.

A Mol esetében a 2900 forintos szintre érdemes figyelni, letörése esetén további csökkenés jöhet. A Richternél a gyengülés kedden is folytatódhat a 4900 forintos támasz irányába. A Magyar Telekom is csökkenéssel zárt, itt a 415-416 forintos zóna rendkívül fontos, letörése esetén akár nagyobb árfolyamcsökkenés is jöhet.



A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 86,69 pontos, 0,22 százalékos csökkenéssel, 39 707,43 ponton zárt hétfőn. A részvénypiac forgalma 2,7 milliárd forint volt. A Mol árfolyama 44 forinttal, 1,49 százalékkal 2904 forintra csökkent, 345,2 millió forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 130 forinttal, 1,08 százalékkal 12 140 forintra nőtt, forgalmuk 1,1 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 4 forinttal, 0,95 százalékkal 419 forintra esett, forgalma 21,7 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 45 forinttal, 0,90 százalékkal 4980 forintra gyengült, a részvények forgalma 290,7 millió forintot ért el.(MTI)