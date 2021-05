Tőzsdenyitás előtt – Csökkenéssel indulhat a kereskedés a tőzsdén az elemző szerint

Csökkenéssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén hétfőn az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.

Varga Zoltán, az MTI-nek küldött kommentárjában közölte, a Richter első negyedévi eredményei csalódást okoztak, így csökkenhet árfolyama, meghatározó támasz 8370 forintnál húzódik, amelynek letörésénél nagyobb tér nyílhat a további esés felé.

Hozzátette, a magyarországi gyógyszergyártó hétfőn közölt, első negyedéves gyorsjelentése szerint a bevételek 140,9 milliárd forintot értek el, 0,4 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban, és 5,5 százalékkal kevesebbet az elemzői prognózisoknál. A várakozásoknál gyengébb árbevétel elsősorban a bázisidőszaki, világjárványhoz kapcsolódó felvásárlásoknak tudható be az elemző szerint.

A többi vezető részvényről megjegyezte, az OTP a pénteki negatív korrekciót követően hétfőn reggel emelkedhet, a továbbra is pozitív nemzetközi befektetői hangulatnak köszönhetően. Az elemző szerint a Mol piacán kedvezőek voltak a reakciók a pénteki gyorsjelentésre, 2200 forintnál található rövid távú ellenállási szint, míg 2150 forintnál a támasz. A Magyar Telekom árfolyama továbbra is a 405-420 forintos tartományban mozoghat.



A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 308,34 pontos, 0,69 százalékos csökkenéssel, 44 164,37 ponton zárt pénteken. A részvénypiac forgalma 12,4 milliárd forint volt. A Mol 44 forinttal, 2,04 százalékkal 2198 forintra erősödött, 4,5 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 355 forinttal, 2,49 százalékkal 13 875 forintra csökkent, forgalmuk 6,9 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 1,5 forinttal, 0,37 százalékkal 409 forintra esett, forgalma 89,4 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 65 forinttal, 0,76 százalékkal 8510 forintra gyengült, a részvények forgalma 729,0 millió forintot ért el.(MTI)