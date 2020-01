TÅ‘zsdenyitÃ¡s elÅ‘tt – CsÃ¶kkenÃ©ssel indulhat a kereskedÃ©s a tÅ‘zsdÃ©n

A kedvezőtlen nemzetközi hangulat miatt csökkenéssel indulhat a kereskedés csütörtökön a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.

Varga Zoltán MTI-nek küldött kommentárja szerint a mostani 43 431 pontról a 43 ezer pontos szint felé indulhat a BUX index. A kínai koronavírus gyors terjedése miatt ismét negatív a nemzetközi befektetői hangulat, így a hazai árfolyamok is a negatív tartományban kezdhetnek – tette hozzá. A vezető részvények közül az OTP árfolyamában a 14 000-14 100 forintos tartomány jelenthet támaszt. A Mol esetében továbbra is a 2600 forintos szint érintése várható, míg a Richter a 6500 forintos támasz alatt zárt tegnap. Amennyiben ez marad, további csökkenés jöhet a 6200-6400 forintos tartomány felé. A Magyar Telekom jegyzése továbbra is a 450-465 forintos tartományban mozoghat – írta.



A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 244,20 pontos, 0,56 százalékos csökkenéssel, 43 431,30 ponton zárt szerdán. A részvénypiac forgalma 10,5 milliárd forint volt. A Mol árfolyama 18 forinttal, 0,67 százalékkal 2650 forintra csökkent, 1,4 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 90 forinttal, 0,63 százalékkal 14 210 forintra esett, forgalmuk 5,4 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom 1,50 forinttal, 0,33 százalékkal 456 forintra gyengült, forgalma 114,6 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 35 forinttal, 0,54 százalékkal 6495 forintra csökkent, forgalmuk 3,3 milliárd forintot ért el.(MTI)