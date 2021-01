Tőzsdenyitás előtt – Bizonytalan nemzetközi hangulatban nyit a budapesti tőzsde

Bizonytalan nemzetközi hangulatban enyhén gyengülhet a nyitásban a BUX a főbb nyugat-európai tőzsdeindexekhez hasonlóan, és a gyengülő New York-i tőzsdezárást követve.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője az MTI-nek küldött elemzésében emlékeztetett, hogy kedden – párhuzamosan az európai részvénypiacokon javuló hangulattal – a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe erősödött ugyan, de továbbra is 44 ezer pont alatt maradt, amely fontos ellenállási szint.

A vezető részvények közül az OTP-nél 13 ezer forintnál található támasz, és 13 500 forintnál az ellenállási szint. A Mol árfolyamában az ellenállás 2300 forintnál húzódik. A Richter technikai képe továbbra is pozitív, 8350 forintnál található az árfolyamában első ellenállás. A Magyar Telekom jegyzése továbbra is oldalazást mutat a 395-410 forintos tartományban – összegezte.

Az elemző megjegyezte, hogy a Richternél folytatódott a sajátrészvény vásárlás, kedden jelentették be, hogy a társaság a hétfői kereskedésben 12 ezer darab részvényt vásárolt, az átlagár 8163 forint volt.



Kedden vált ismertté, hogy a 4iG Nyrt. részvény átruházási szerződést írt alá, és megszerezte a Rotors & Cams dróngyártó 24 százalékos részvénycsomagját.A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 318,19 pontos, 0,74 százalékos emelkedéssel, 43 507,13 ponton zárt kedden. A részvénypiac forgalma 8,3 milliárd forint volt. A Mol 18 forinttal, 0,81 százalékkal 2240 forintra erősödött, 2,0 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 150 forinttal, 1,13 százalékkal 13 400 forintra nőtt, forgalmuk 3,9 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama változatlanul 400 forint, forgalma 268,4 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 35 forinttal, 0,42 százalékkal 8280 forintra erősödött, a részvények forgalma 1,5 milliárd forintot ért el.(MTI)