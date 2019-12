TÅ‘zsdenyitÃ¡s elÅ‘tt – Bizonytalan hangulatban indulhat a kereskedÃ©s

Bizonytalan hangulatban indulhat a kereskedés szerdán a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában kifejtette, hogy kedden jelentős korrekció volt a BÉT-en, több vezető részvény árfolyama is csökkent.

Az OTP a 15 200 forintos támasz alá esett, a következő fontos szint 15 000 forintnál található. A Richter is lefelé korrigált, de a papírnál nem sérült a fontos támasz, amely 6035 forintnál húzódik. A Mol árfolyama továbbra is a 2850 és a 2950 forintos tartományban, míg a Magyar Telekom a 435-445 forintos sávban mozoghat – tette hozzá.



A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 568,57 pontos, 1,25 százalékos csökkenéssel 45 035,35 ponton zárt kedden. A részvénypiac forgalma 17,1 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével csökkentek az előző napi záráshoz képest. A Mol ára 10 forinttal, 0,35 százalékkal 2872 forintra csökkent 2,2 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 350 forinttal, 2,26 százalékkal 15 150 forintra esett, forgalmuk 8,6 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 6,50 forinttal, 1,49 százalékkal 441,50 forintra erősödött, forgalma 296,5 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 90 forinttal, 1,44 százalékkal 6180 forintra gyengült, a részvények forgalma 4,3 milliárd forintot ért el.(MTI)