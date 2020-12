Tőzsde – Veszteséges zárás az európai tőzsdéken

Vegyesen indították, majd veszteséggel fejezték be a szerdai kereskedést a vezető európai tőzsdék.

A páneurópai FTSE EuroFirst 300 index 0,29 százalékkal, a Stoxx Europe 600 index 0,28 százalékkal csökkent, az euróövezeti EuroStoxx50 index pedig 0,32 százalékkal végzett alacsonyabban. Az európai és euróövezeti gyűjtőindexek négy-öt százalékkal állnak gyengébben év eleji értéküknél.

Az európai piacok többségénél az év utolsó kereskedési napja volt a szerdai.

Londonban 0,70 százalékkal alacsonyabban fejezte be a szerdai kereskedést az FTSE-100 index, a frankfurti DAX 0,34 százalékkal, a párizsi CAC-40 pedig 0,22 százalékkal csökkent. Milánóban 0,13 százalékos, Madridban 0,23 százalékos indexcsökkenéssel fejeződött be a szerdai tőzsdenap.

A londoni index 13 százalékkal gyengült az év eleje óta, a párizsi 6 százalékkal csökkent, a milánói 5 százalékkal csökkent, a madridi pedig 15 százalékkal esett.

A frankfurti DAX négy százalékkal erősödött az év eleje óta és a héten kedden elért rekordértéke közelében fejezte be az évet. Márciusban az index a koronavírus-válság miatt közel hét éves mélypontot ért el.

Az európai piacok zárásakor a Brent nyersolaj ára 0,02 százalékkal állt magasabban a nemzetközi kereskedelemben hordónként 51,24 dolláron, a WTI ára pedig 0,04 százalékkal volt alacsonyabb 47,98 dolláron.



A WTI ára az év eleje óta 22 százalékkal, a Brent ára pedig 25 százalékkal csökkent. A koronavírus-válság idején márciusban elért 20 dollár körüli árhoz képest azonban tekintélyes nyereségre tett már szert mindkét olajtípus.Az eurót 0,37 százalékkal jegyzik erősebben 1,2292 dolláron, az arany spot ára 0,37 százalékkal unciánként 1885,28 dollárra emelkedett. Az euró az év eleje óta 9,8 százalékkal erősödött a dollárral szemben. Az év eleje óta az arany ára 24 százalékkal ment feljebb.(MTI)