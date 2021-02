Tőzsde – Veszteséges kezdés várható Európában

Indexcsökkenésre lehet számítani szerdán a főbb európai értékpapírpiacokon.

A tőzsdén kívüli forgalomban kialakult árfolyamok alapján a vezető tőzsdék 0,5 százalék körüli indexcsökkenéssel kezdhetik a szerdai kereskedést.

Az ázsiai piacok nagy veszteséggel indították el a szerdai globális tőzsdenapot. Az amerikai Fed elnöke, Jerome Powell a szenátus pénzügyi bizottsága előtt kedden tett beszámolójában még sok tennivalóról beszélt a foglalkoztatási és inflációs célok eléréséhez az Egyesült Államokban, jelezve, hogy időigényes feladatról van szó.

Tokióban másfél százalékkal, Ausztráliában és Új-Zélandon közel egy százalékkal csökkent a tőzsdeindex. A sanghaji és sencseni indexek két és fél százalékkal álltak alacsonyabban az európai piaci nyitás előtt mintegy két órával. Hongkongban három százalékot meghaladó volt az indexcsökkenés, Szöulban pedig közel két és fél százalékos.

Kedden a páneurópai FTSE EuroFirst 300 index 0,46 százalékkal, a Stoxx Europe 600 index 0,42 százalékkal csökkent, az euróövezeti EuroStoxx50 index pedig 0,29 százalékkal végzett alacsonyabban. Londonban viszont 0,21 százalék emelkedéssel fejezte be a keddi kereskedést az FTSE-100 index. A font sterling három éve, 2018 áprilisa óta az első alkalommal most kedden érte el az 1,41 dolláros árfolyamot. Frankfurtban 0,61 százalék csökkenéssel végzett a DAX index. A párizsi CAC-40 index pedig 0,22 százalék erősödéssel zárt. Milánóban 0,30 százalékos indexcsökkenéssel fejezte be a keddi kereskedést a tőzsde, a madridi viszont 1,72 százalék nyereséggel fejezte be a napot.



Az európai piacok nyitása előtt mintegy két órával a Brent 0,59 százalékkal állt alacsonyabban a nemzetközi kereskedelemben hordónként 64,10 dolláron, a WTI ára pedig 0,91 százalékkal 61,11 dollárra csökkent.Az arany spot ára szerda reggel 0,16 százalékkal unciánként 1808,80 dollárra emelkedett. Az arany ára kedden 1815,63 dolláron egyheti csúcsot ért el, annak köszönhetően, hogy a Fed elnöke a szenátus előtt tett beszámolójában a gazdaságösztönző célú laza monetáris politika folytatásának szükségessége mellett állt ki. Az eurót 0,01 százalékkal jegyzik gyengébben 1,2147 dolláron.(MTI)