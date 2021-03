Tőzsde – Veszteséges kezdés várható az európai tőzsdéken

Indexcsökkenésre lehet számítani pénteken az európai tőzsdék nyitásakor. A tőzsdén kívüli forgalomban kialakult árfolyamok alapján a főbb piacok árfolyamindexei 0,6-0,7 százalékos gyengüléssel kezdhetik a pénteki kereskedést.

Csütörtökön nyereséggel zártak az európai tőzsdék. Az európai gyűjtőindexek 0,40 százalékkal zártak magasabban, az euróövezeti EuroStoxx50 index pedig 0,46 százalékkal emelkedett.

Londonban 0,25 százalékkal emelkedett az FTSE-100 index, miután a Bank of England a Fed példáját követve változatlanul hagyta az irányadó kamatot és eszközvásárlásai keretösszegét, jelezve ezzel szándékát a laza monetáris politika folytatására.

A DAX index Frankfurtban 1,23 százalékkal magasabban új rekordon végzett, a párizsi CAC-40 index 0,13 százalékos emelkedéssel 13 havi csúcson fejezte be a kereskedést. A milánói index 0,33 százalékkal több mint egy éves csúcsra, a madridi pedig 0,29 százalékkal egy éves csúcsra emelkedett.

Az amerikai tőzsdék nagy veszteséggel fejezték be a csütörtöki kereskedést, főként a technológiai részvények gyengülése miatt. A DJIA index fél százalékkal, az S&P index másfél százalékkal, a Nasdaq Composite index három százalékkal csökkent.



Nagy indexcsökkenéssel indították el a pénteki globális tőzsdenapot az ázsiai piacok. Tokióban nem sokkal a piaci zárás előtt másfél százalékos veszteségben állt a tőzsdeindex. A sanghaji index másfél, a sencseni pedig két és fél százalékos veszteséget mutatott az európiai kereskedési idő kezdete előtt két órával. Hongkongban két százalékkal, Szöulban 0,7 százalékkal csökkent az árfolyamindex.Az olajár a dollár erősödése, az amerikai készletek növekedése és a romló európai keresleti kilátások miatt az egész héten napról napra csökkent és tavaly szeptember óta a legnagyobb heti vesztesége elé néz. Csütörtökön a napi veszteség elérte a hét százalékot is, ami szintén tavaly szeptember óta a legnagyobb napi csökkenés volt.Az európai kereskedési idő kezdete előtt két órával a Brent nyersolaj ára 0,21 százalékkal állt alacsonyabban a nemzetközi kereskedelemben hordónként 63,15 dolláron, a WTI ára pedig 0,20 százalékkal alacsonyabban 59,88 dolláron állt.Az eurót 0,02 százalékkal jegyzik erősebben 1,1917 dolláron, az arany spot ára 0,12 százalékkal unciánként 1734,55 dollárra csökkent.(MTI)