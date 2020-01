Tőzsde – Veszteséges kezdés New Yorkban

A nemzetközi tőzsdei árfolyamokat követve indexcsökkenéssel indult a kereskedés kedden a főbb amerikai értékpapírpiacokon a hétfői ünnepi szünnapot követően. Pénteken nyereséggel, rekordon zártak az amerikai indexek.

New Yorkban a DJIA-30 index 0,27 százalék, az S&P-500 index 0,36 százalék, a Nasdaq Composite index 0,29 százalék veszteséget mutatott.

Az amerikai tőzsdék nyitásakor az európai indexek veszteségben jártak, a páneurópai FTSE EuroFirst 300 index 0,35 százalékkal, a Stoxx Europe 600 index 0,38 százalékkal, az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,46 százalékkal állt mínuszban. Az ázsiai tőzsdék kedden nagy, egy-másfél százalékos veszteséggel fejezték be a kereskedést.

Az amerikai indexek a bizakodásra okot adó makrogazdasági adatoknak és kedvező vállalati eredménybeszámolóknak köszönhetően lendületes erősödésen estek át az utóbbi időkben. A DJIA index a pénteki állás szerint az év eleje óta 2,84 százalékkal, 12 hónap alatt pedig 18,79 százalékkal erősödött. Az S&P-500 index az év eleje óta 3,06 százalékkal, egy év alatt pedig 24,67 százalékkal emelkedett. A Nasdaq Composite 4,64 százalékkal erősödött az év eleje óta, 12 hónap alatt pedig 31,18 százalékkal.



Az amerikai-kínai kereskedelmi egyezmény megkötésétől a múlt héten szerzett erősödő lendületet az IMF világgazdasági növekedésről hétfőn kiadott, lefelé módosított prognózisa törte meg.Rontottak a befektetői hangulaton a kínai koronavírus fertőzések miatt a járvány megelőzése érdekében életbe léptetett utazási korlátozások is. Elsősorban a légitársaságok részvényei gyengültek emiatt. A tőzsdén kívüli forgalomban az amerikai piaci nyitás előtt a Delta Air Lines Inc, az United Airlines Holdings Inc és az American Airlines Group Inc részvények több mint két százalékkal veszítettek. Gyengültek a Kínában nagy érdekeltséggel rendelkező szálloda és kaszinó cégek részvényei is, esetenként öt százalékkal is.Az olajár csökkent, az amerikai kereskedés kezdetén a WTI nyersolaj ára 0,61 százalékkal állt alacsonyabban a globális kereskedésben hordónként 58,22 dolláron, a Brent nyersolaj ára pedig 0,89 százalékkal 64,62 dollárra csökkent. A hét elején a líbiai olajszállítások fenntarthatóságával kapcsolatban felmerült kétségek még emelték az olajárakat. A nemzetközi energiaügynökség (IEA) igazgatója azonban egy interjúban hangsúlyozta, hogy a líbiai szállításoktól függetlenül is a rekord magas amerikai termelés miatt biztosítva van a globális olajkereslet fedezése. Az olajár kedden elsősorban az IMF lerontott világgazdasági növekedési prognózisára reagált csökkenéssel.Az eurót 0,16 százalékkal jegyzik erősebben 1,1112 dolláron, az arany spot ára 0,75 százalékkal unciánként 1549,63 dollárra csökkent.(MTI)