Tőzsde – Veszteséges kezdés New Yorkban

Indexcsökkenéssel indult a kereskedés hétfőn az amerikai értékpapírpiacokon a közel-keleti feszültség éleződése miatt kialakult kockázatkerülő befektetői magatartás következményeként.

New Yorkban a kereskedés kezdetén a DJIA-30 index 0,59 százalék, az S&P-500 index 0,60 százalék, a Nasdaq Composite index 0,84 százalék veszteséget mutatott.

Az amerikai piacok nyitásakor az európai tőzsdeindexek is veszteségben jártak. A páneurópai FTSE EuroFirst 300 index 0,7 százalék, az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,9 százalék, a londoni 0,8 százalék, a frankfurti 1,2 százalék, a párizsi pedig 0,9 százalék veszteséget mutatott.

Az általános árfolyamcsökkenés mellett mindazonáltal erősödtek az amerikai hadiipari vállalatok részvényei. A tőzsdén kívüli forgalomban az amerikai kereskedés hétfői kezdte előtt a Lockheed Martin részvénye két százalékkal, a Northrop Grumman és a Raytheon részvénye pedig másfél százalékkal erősödött.



A részvényárfolyam-indexek csökkenéshez vezető ok megnövelte ugyanakkor a fix hozamú és az értékőrző befektetési eszközök iránti keresletet, ami az arany árának a növekedéséhez is vezetett. Az arany spot ára az amerikai kereskedési idő kezdetén 1,47 százalékkal állt magasabban a globális kereskedelemben, unciánként 1547,20 dolláron.Hasonló okból, a geopolitikai feszültség éleződése miatt az olaj ára is emelkedett. A WTI nyersolaj ára 0,70 százalékkal hordónként 63,49 dollárra, a Brent nyersolajé 0,99 százalékkal 69,28 dollárra nőtt. A Brent ára hétfőn 70 dollár felett is járt. A világpiaci olajár pénteken már három százalékkal emelkedett.Az eurót 0,35 százalékkal jegyzik erősebben, 1,1197 dolláron.(MTI)