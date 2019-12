Tőzsde – Veszteséges kezdés New Yorkban

Indexcsökkenéssel indult a kereskedés pénteken az amerikai értékpapírpiacokon, korrigálva az előző napi pozitív zárást.

New Yorkban a DJIA-30 index 0,03 százalék, az S&P-500 index 0,10 százalék, a Nasdaq Composite index pedig 0,05 százalék veszteséggel kezdte a pénteki kereskedést.

Az indexek csütörtökön nyereséggel, árfolyamrekordon zártak az amerikai-kínai kereskedelmi ellentétek rendezése felé tett első nagyobb lépést nyugtázva.

Amerikai médiajelentések szerint ugyanis az elnök beleegyezett a kínai áruimportra kilátásba helyezett és vasárnap esedékes vámemelés elengedésébe és a már érvényben lévő vámok mértékének csökkentésébe. Kína viszont az értesülések szerint kötelezettséget vállal nagy mennyiségű amerikai mezőgazdasági termék megvásárlására. Hivatalos kínai reakció még nem érkezett a washingtoni jelzésekre.



Donald Trump elnök azonban közvetlenül a tőzsdék pénteki nyitása előtt Twitter-üzenetben “teljesen hamisnak” nevezte a Wall Street Journal kereskedelmi megállapodásról szóló beszámolóját, “különösen annak a vámtételekre vonatkozó” részét.A kereskedelmi ellentétek elsimításának a lehetősége világszerte jelentősen megemelte a részvényindexeket pénteken. Az amerikai piaci nyitáskor az európai indexek nagy nyerségben jártak, a páneurópai FTSE EuroFirst 300 és Stoxx Europe 600 indexek 0,9 és 1,5 százalék nyereséget mutattak, az euróövezeti EuroStoxx50 index pedig 0,7 százalékos emelkedést. Ázsiában nagy nyereséggel fejezték be a pénteki kereskedést a főbb indexek: Tokió 2,55 százalékkal, Sanghaj 1,78 százalékkal, Hongkong 2,57 százalékkal, Szöul 1,54 százalékkal végzett magasabban.A kínai kereskedelmi kapcsolatok minőségének erősen kitett amerikai fejlett technológiai cégek részvényei már a tőzsdén kívüli forgalomban is erősödtek, a Micron Technology Inc, az Advanced Micro Devices Inc és az Nvidia Corp részvények egy százalékkal, az Apple Inc részvénye fél százalékkal.Az olajár pénteken folytatta az erősödést és három havi csúcsot ért el az amerikai-kínai kereskedelmi feszültségek enyhülésének köszönhetően. A Brent nyersolaj ára az amerikai piaci nyitáskor 0,89 százalékkal állt magasabban a globális kereskedelemben hordónként 64,77 dolláron, a WTI ára pedig 0,51 százalékkal 59,48 dollárra emelkedett.Az eurót 0,36 százalékkal jegyzik erősebben 1,1168 dolláron, az arany spot ára 0,12 százalékkal unciánként 1471,09 dollárra emelkedett.(MTI)