Tőzsde – Veszteséges kezdés New Yorkban

Indexcsökkenéssel indult a kereskedés a New York-i tőzsdéken szerdán.

New Yorkban a DJIA-30 index 0,21 százalék, az S&P-500 index 0,20 százalék, a Nasdaq Composite index pedig 0,22 százalék veszteséget mutatott a kereskedés kezdetén.

New York-i tőzsdenyitáskor mínuszban álltak a vezető európai börzék irányadó mutató is. Londonban a FTSE 1,03 százalék, Frankfurtban a DAX 0,39 százalék, Párizsban a CAC 0,24 százalék gyengülést jelzett.

Az amerikai kereskedés kezdetén a globális kereskedelemben a WTI nyersolaj ára 42 centtel (0,75 százalékkal) 55,77 dollárra emelkedett, a Brent ára pedig 54 centtel (0,89 százalékkal) 61,45 dollárra nőtt.

Az arany ára unciánként 0,26 százalékkal (3,85 dollárral) 1470,45 dollárra csökkent.

Az eurót 1,1072 dolláron jegyezték a kora reggeli 1,1070 dollár után.(MTI)