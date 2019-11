Tőzsde – Veszteséges kezdés New Yorkban

Indexcsökkenéssel reagáltak az amerikai tőzsdeindexek az amerikai-kínai kereskedelmi ellentétek rendeződésének kétesebbé vált kilátásaira a szerdai piaci nyitáskor.

New Yorkban a DJIA-30 index 0,25 százalék, az S&P-500 index 0,35 százalék, a Nasdaq Composite index 0,38 százalék veszteséget mutatott a kereskedés kezdetén.

Az amerikai-kínai kereskedelmi ellentétek rendeződése reményében, a megemelt importvámok fokozatos leépítéséről létrejött elvi megállapodás hírére nagy nyereségeket értek el a tőzsdeindexek már az elmúlt héten. Washington azonban már a hét végén is jelezte, hogy csak az Egyesült Államok érdekeit szolgáló megállapodásba fog belemenni. Donald Trump elnök pedig, miután korábban már jelezte elégedetlenségét a tárgyalások menetével, leszögezte, hogy tovább fogja emelni az importvámokat, amennyiben nem jön létre időben a megállapodás.









A borúsabbá vált kereskedelmi kilátások az olaj árát is csökkentették. Az amerikai kereskedés kezdetén a globális kereskedelemben a WTI nyersolaj ára 0,56 százalékkal állt alacsonyabban hordónként 56,48 dolláron, a Brent ára pedig 0,73 százalékkal 61,61 dollárra csökkent.

A bizonytalanabb kilátások közepette ismét kockázatkerülőbbé vált befektetői magatartás az arany árát megemelte. Az arany spot ára 0,40 százalékkal unciánként 1462,71 dollárra emelkedet.

Az eurót 0,04 százalékkal jegyzik gyengébben 1,1003 dolláron.(MTI)