Indexcsökkenéssel indult a kereskedés pénteken az amerikai értékpapírpiacokon.

New Yorkban a DJIA-30 index 0,06 százalék, az S&P-500 index 0,25 százalék, a Nasdaq Composite index 0,43 százalék veszteséget mutatott a kereskedés kezdetén.

A technológiai ágazatnak az Intel beszámolója adott lendületet, a tőzsdén kívüli forgalomban a nyitás előtt emelkedett már egyebek között az Nvidia Corp, az Advanced Micro Devices és Micron Technology részvénye is, melyek mindegyike a héten korábban már megszenvedte a Texas Instruments idei profitfigyelmeztetését.

Miközben az Intel eredménye enyhítette az amerikai-kínai kereskedelmi ellentétek miatt a befektetőket nyomasztó aggodalmakat, és hozzájárult az árfolyamok emelkedéséhez, az Amazon.com kiábrándító beszámolója viszont féket vetett az erősödésnek.

Az Intel Corp harmadik negyedévi értékesítési árbevétele és nyeresége is felülmúlta az elemzői várakozásokat. Az Intel részvénye a tőzsdei nyitás előtt 3,5 százalékos nyereségre tett szert a tőzsdén kívüli forgalomban. Az Intel legnagyobb üzletága, a személyi számítógépek processzorainak gyártása 5 százalékos bevételcsökkenést szenvedett el ugyan, de ez kisebbnek bizonyult az elemzői várakozásoknál. A leginkább jövedelmező adatközpont-üzletág forgalma viszont négy százalékkal emelkedett, jelentős mértékben felülmúlva a várakozásokat, jórész a cég kínai forgalmának köszönhetően. Az Intel negyedik negyedévi és éves eredmény előrejelzését is megemelte.



Az Amazon.com eredménye az internetes kiskereskedelmi forgalom növekedése mellett is jelentősen csökkent a harmadik negyedévben. A nyereség az egy évvel korábbihoz képest 28 százalékkal 2,1 milliárd dollárra esett vissza. Az Amazon negyedéves nyeresége 2017 óta első alkalommal csökkent. Az Amazon részvénye a tőzsdei nyitás előtt hat százalékkal gyengült a tőzsdén kívüli forgalomban.A világpiaci olajár pénteken lefelé korrigált kissé, de ezzel együtt is jelentős, mintegy négy százalékos heti nyereség előtt áll. A Brent nyersolaj ára az amerikai piacok nyitásakor 0,21 százalékkal állt alacsonyabban a globális kereskedelemben hordónként 61,54 dolláron, a WTI ára pedig 0,32 százalékkal 56,05 dollárra csökkent.Az eurót 0,02 százalékkal jegyzik gyengébben 1,1102 dolláron.Az arany ára öt hete a legnagyobb heti nyereség felé tart. A spot ár pénteken 0,78 százalékkal állt magasabban unciánként 1515,53 dolláron.(MTI)