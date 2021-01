Tőzsde – Veszteséges kezdés az amerikai tőzsdéken

Nagy indexcsökkenéssel indult szerdán a kereskedés az amerikai értékpapírpiacokon.

A DJIA-30 index 0,09 százalékos, az S&P-500 index 0,45 százalékos, a Nasdaq Composite index 1,19 százalékos eséssel kezdte a szerdai kereskedést.

A piacok attól tartanak, hogy a szenátusi demokrata többség megszerzése esetén erősödne a technológiai nagyvállalatok felügyelete és a beígért gazdaságösztönző intézkedések mellett megemelkedne a társasági adó is.

A technológiai óriások, az Apple, a Microsoft, az Amazon.com, a Google anyavállalata az Alphabet, valamint a Facebook részvényei a nyitás előtt a tőzsdén kívüli forgalomban másfél-két és fél százalékkal gyengültek. A banki papírok viszont az ösztönzők reményében erősödtek, a JPMorgan Chase & Co, a Citigroup és a Bank of America részvénynek két és fél, három százalékos nyereséget értek el a nyitás előtt.

Az olajár az előző napi nagy emelkedés után szerdán vegyesen alakult. A Brent nyersolaj ára 0,32 százalékkal állt magasabban az amerikai piacok nyitásakor a nemzetközi kereskedelemben, hordónként 53,77 dolláron, a WTI ára pedig 0,20 százalékkal 49,83 dollárra csökkent. Az olajár 11 havi csúcsra, a koronavírus-válság előtti szintre emelkedett az OPEC+ korlátozási megállapodásának köszönhetően.



Az eurót 0,07 százalékkal jegyezték erősebben az amerikai piacok nyitásakor, 1,2302 dolláron. Az arany spot ára 0,71 százalékkal, unciánként 1936,13 dollárra csökkent.(MTI)