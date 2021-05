Tőzsde – Vegyesen nyitottak a New York-i indexek

Kis elmozdulásokkal, vegyesen nyitottak az irányadó New York-i tőzsdemutatók csütörtökön.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe és az S&P 500-as mutató egyaránt 0,04 százalékkal emelkedett, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 0,18 százalékkal esett.

Kedvező hír, hogy a vártnál is nagyobb mértékben csökkent és a koronavírus-járvány kirobbanása óta a legalacsonyabb szintre süllyedt, 498 ezerre az első alkalommal munkanélküli segélyt kérők száma a múlt héten. Ez azonban még így is több mint két és félszerese a járvány előtt megszokott szintnek.

A Moderna gyógyszergyártó a nyitás előtt közölt gyorsjelentésében javította éves bevételi előrejelzését a koronavírus elleni védőoltás iránti óriási kereslet okán, de árfolyamát nyomás alatt tartja, hogy Joe Biden amerikai elnök szerdán támogatásáról biztosította azt az indítványt, miszerint függesszék fel ideiglenesen a koronavírus elleni vakcinák esetében a szellemitermék-védelmet a járvány mielőbbi megszüntetésének érdekében.

A Moderna 8,62 százalékos mínuszban forgott nyitás után tíz perccel, a többi gyógyszergyártó közül pedig a Pfizer 2,98 százalékos, a Johnson & Johnson 0,10 százalékos, a Novavax pedig 5,81 százalékos mínuszban állt.



Közben gőzerővel halad a gyorsjelentési szezon, ez a hét a legzsúfoltabb. Nyitás előtt tette közzé első negyedéves beszámolóját például a Regeneron gyógyszergyártó, a ViacomCBS médiavállalat, a Kellogg élelmiszer-gyártó cég, míg zárás után jelent az Expedia online utazási iroda, a videó streaminghez digitális médialejátszókat gyártó Roku, a Beyond Meat élelmiszeripari cég, a Shake Shack gyorsétteremlánc és a Square szoftvergyártó cég.A nagy nyugat-európai értéktőzsdéken vegyesen alakult a kereskedés. Délután fél négykor a londoni FTSE-100 index 0,22 százalékos, a párizsi CAC-40 0,04 százalékos, a milánói FTSE MIB pedig 0,21 százalékos pluszban, míg a frankfurti DAX-index 0,07 százalékos, a madridi IBEX 35 mutató 0,13 százalékos, az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül pedig az EuroStoxx50 0,26 százalékos mínuszban állt.A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,2053 dollárt adtak, 0,37 százalékkal gyengült a dollár. A jenhez képest azonban 0,12 százalékkal erősödött a dollár, 109,31 jenen forgott.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 1,18 százalékkal, 1807,50 dollárra, a júniusi szállítású aranyé pedig 1,03 százalékkal, 1802,60 dollárra emelkedett a New York-i árupiacon.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökken.A júliusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,62 százalékos mínuszban, 68,53 dolláron, a júniusi szállítású WTI pedig 0,70 százalékos veszteségben, 65,17 dolláron forgott fél négykor.Szerdán vegyesen zártak a New York-i tőzsdeindexek: a Dow Jones ipari átlag 0,29 százalékkal, 34 230,34 pontra, az S&P 500-as mutató pedig 0,07 százalékkal, 4167,59 pontra emelkedett, míg a Nasdaq Composite mutatója 0,37 százalékkal, 13 582,42 pontra süllyedt.(MTI)