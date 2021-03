Tőzsde – Vegyesen nyitottak a New York-i indexek

Vegyesen nyitottak az irányadó New York-i tőzsdemutatók pénteken, miután az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve váratlan bejelentésére csökkent a banki részvények árfolyama.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 3,9 ponttal, az S&P 500-as mutató pedig 2,3 ponttal csökkent, míg a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója 3,7 ponttal emelkedett a nyitásban.

A piacokat meglepte, hogy a Federal Reserve bejelentette, nem hosszabbítja meg azt a átmeneti szabályt, amelynek alapján nem kellett beszámítani a bankok tőkeáttételi mutatójába egyes eszközöket, köztük az állampapírokat. Ezt a szabályt tavaly április 1-jétől egyéves időtartamra vezette be a Fed annak érdekében, hogy csillapítsa a koronavírus-járvány által keltett pénz- és tőkepiaci kilengéseket.

Elemzők szerint a Fed ezzel a döntéssel azt kockáztatja, hogy a bankok eladják állampapírjaikat, ami a hozamok további emelkedéséhez vezet. Az utóbbi hét hét alatt így is meredeken emelkedett a tízéves államkötvények hozama a gazdasági növekedés gyorsulásának kilátásaira. Csütörtökön 1,754 százalékon tizennégy havi csúcson járt a hozamszint, majd 1,687 százalékra csúszott vissza.



A gyorsjelentésüket közlő nagyvállalatok közül a FedEx amerikai globális szállítmányozó vállalat 5,89 százalékos pluszban nyitott, miután negyedéves profitja a vártnál nagyobb mértékben nőtt a magasabb áraknak és az erős ünnepi szezonnak köszönhetően. A járvány miatt jelentősen nőtt decemberben a FedEx által kiszállított, az internetes áruházakban vásárolt termékek mennyisége.A világ első számú edzőcipő-, sportruházat- és sportszergyártója, a Nike árfolyama viszont 2,22 százalékkal esett, mert bevételei kisebbek voltak a vártnál szállítási problémák, illetve a fizikai valóságban létező üzletek forgalmának csökkenése miatt, ráadásul az egész éves előrejelzés is csalódást okozott a befektetőknek.A nagy nyugat-európai értéktőzsdéken borúlátó volt a hangulat pénteken. Délután fél négykor a londoni FTSE-100 index 1,17 százalékos, a frankfurti DAX-index 0,96 százalékos, a párizsi CAC-40 0,99 százalékos, a milánói FTSE MIB 0,71 százalékos, a madridi IBEX 35 mutató 1,36 százalékos, az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül pedig az EuroStoxx50 0,89 százalékos mínuszban állt.A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,1885 dollárt adtak, 0,28 százalékkal erősödött a dollár. A jenhez képest 0,13 százalékkal drágult a dollár, 109,02 jenen forgott.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,09 százalékkal, 1734,89 dollárra csökkent, míg az áprilisi szállítású aranyé 0,13 százalékkal, 1734,80 dollárra emelkedett a New York-i árupiacon.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökken. A májusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,60 százalékos mínuszban, 62,90 dolláron, az áprilisi szállítású WTI pedig 0,52 százalékos veszteségben, 59,69 dolláron forgott fél négykor.Csütörtökön csökkenéssel zártak a New York-i tőzsdeindexek: a Dow Jones ipari átlag 0,46 százalékkal, 32 862,30 pontra, az S&P 500-as mutató 1,48 százalékkal, 3915,46 pontra, a Nasdaq Composite mutatója pedig 3,02 százalékkal, 13 116,17 pontra süllyedt.(MTI)