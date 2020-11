Tőzsde – Vegyesen nyitottak a New York-i indexek

Enyhe elmozdulásokkal, de vegyesen nyitottak hétfőn az irányadó New York-i tőzsdemutatók.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 0,19 százalékos, az S&P 500-as mutató pedig 0,11 százalékos mínuszban, míg a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója 0,15 százalékos pluszban indította a kereskedést.



A befektetők kivárásra rendezkedtek be november utolsó kereskedési napján, miután október végéhez képest mindhárom index értéke jóval több mint 10 százalékkal ugrott meg annak reményében, hogy a koronavírus elleni védőoltások sikeres kifejlesztése nagy lökést ad egy gyors gazdasági fellendülésnek jövőre.A Moderna amerikai gyógyszergyártó bejelentette, hogy hétfőn benyújtja vakcinájának engedélyezési kérelmét az illetékes amerikai és európai ügynökségeknek. Ez optimális esetben azt jelenti, hogy az Egyesült Államokban már karácsony előtt forgalomba kerülhet a koronavírus ellen két védőoltás is, előbb a Pfizeré december 10. után, majd egy héttel később a Modernáé.A kereskedés első néhány perce után a Moderna több mint 15 százalékos pluszban forgott, a Pfizer árfolyama pedig 1,3 százalékkal kúszott feljebb. A Pfizer és német partnere, a BioNTech már tíz napja benyújtotta engedélyeztetési kérelmet az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyeletnek.A nagy nyugat-európai értéktőzsdéken vegyesen alakult a kereskedés. Hétfő délután fél négykor a frankfurti DAX-30 index 0,67 százalékos pluszban, míg a londoni FTSE-100 index 0,31 százalékos, a párizsi CAC-40 pedig 0,03 százalékos mínuszban állt. Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 0,23 százalékos pluszt mutatott.A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,1997 dollárt adtak, 0,30 százalékkal gyengült a dollár. A jenhez képest azonban 0,08 százalékkal erősödött a dollár, 104,16 jenen forgott.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökken.A februári határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,77 százalékos mínuszban, 47,88 dolláron, a januári szállítású WTI pedig 0,44 százalékos veszteségben, 45,33 dolláron forgott fél négykor.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,87 százalékkal, 1772,45 dollárra, a februári szállítású aranyé pedig 0,63 százalékkal, 1776,80 dollárra esett a New York-i árupiacon.Pénteken enyhe pluszokban zártak a New York-i tőzsdeindexek: a Dow Jones ipari átlag 0,13 százalékkal, 29 910,37 pontra, az S&P 500-as mutató 0,24 százalékkal, 3638,35 pontra, a Nasdaq Composite mutatója pedig 0,92 százalékkal, 12 205,85 pontra emelkedett.(MTI)