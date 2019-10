Tőzsde – Vegyesen nyitottak a New York-i indexek

Vegyesen, de előző napi záróértékük körüli szinten nyitottak a New York-i tőzsde irányadó indexei csütörtökön, miután az amerikai-kínai kereskedelmi megállapodást övező bizonytalanságok beárnyékolták az Apple és a Facebook erős gyorsjelentését.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 1,68 pontos pluszban, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 10,48 pontos pluszban, míg az S&P 500-as mutató 1,67 pontos mínuszban indította a kereskedést.

A Bloomberg hírügynökség kínai forrásokra hivatkozva azt írta, Pekingben kétségesnek tartják, hogy meg tudnak kötni egy átfogó, hosszú távra szóló kereskedelmi megállapodást az Egyesült Államokkal, ugyanis a legvitatottabb kérdésekben nem fognak engedni az amerikai nyomásnak. A kínai vezetőket aggasztja Donald Trump elnök lobbanékony természete is, és attól tartanak, hogy még attól a részmegállapodástól is visszaléphet, amelyet a tervek szerint pár héten belül írnának alá.

A nagy nyugat-európai értéktőzsdéken is veszteséges a kereskedés. Csütörtök délután fél háromkor a londoni FTSE-100 index 0,96 százalékos, a frankfurti DAX-30 index 0,05 százalékos, a párizsi CAC-40 pedig 0,26 százalékos mínuszban állt.

A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,1150 dollárt adtak, 0,02 százalékkal erősödött az amerikai fizetőeszköz. A jenhez képest viszont 0,50 százalékkal gyengült a dollár, 108,28 jenen forgott.

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajkeverék, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökken.

A januári határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,53 százalékos mínuszban, 59,92 dolláron, míg a decemberi szállítású WTI 0,85 százalékos veszteségben, 54,59 dolláron forgott.

A New York-i árupiacon az arany unciánkénti ára decemberi szállításra 0,81 százalékkal, 1508,75 dollárra nőtt.

Szerdán emelkedéssel zártak a New York-i tőzsdeindexek. A Dow Jones 0,43 százalékkal, 27 186,69 pontra, az S&P 500-as mutató 0,33 százalékkal, 3046,77 pontra, a Nasdaq Composite mutatója pedig 0,33 százalékkal, 8303,98 pontra nőtt.(MTI)