Tőzsde – Vegyesen nyitottak a főbb európai részvénypiacok

Vegyesen nyitottak a főbb nyugat-európai részvénypiacok csütörtökön, az indexek lefelé indultak el az első percekben.

A londoni tőzsde fő mutatója, az FTSE-100 index 0,15 százalékos pluszban, míg a frankfurti DAX-index 0,20 százalékos, a párizsi CAC-40 pedig 0,14 százalékos mínuszban indította a kereskedést. Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 minimális, 0,09 pontos csökkenéssel nyitott.

A kereskedés első pár perce után Londonban már 0,19 százalékos, Frankfurtban 0,90 százalékos, Párizsban 0,41 százalékos, Milánóban 0,05 százalékos, Madridban pedig 1,04 százalékos veszteséget mutatott a vezető tőzsdeindex, míg az EuroStoxx50 0,43 százalékos mínuszba csúszott le.

Érkezik egy sor fontos adat a nap folyamán: délelőtt a német gazdaság második negyedéves teljesítményét tükröző első becslés és júliusi munkanélküliségi adatok, valamint a júniusi euróövezeti munkanélküliségi ráta, délután pedig az amerikai gazdaság második negyedéves alakulását mutató első becslés.

Az európai tőzsdéket támogatja, hogy a Wall Streeten erős pluszokban zártak az indexek, miután a jegybank szerepét betöltő Federal Reserve megismételte, hogy minden eszközével támogatja az amerikai gazdaságot. Rontják azonban a hangulatot a csalódást keltő vállalati gyorsjelentések, különös tekintettel az autógyártásra.



Az Airbus csoport a vártnál nagyobb veszteséget termelt a második negyedévben csütörtökön közzétett gyorsjelentése szerint, és bejelentette, hogy tovább csökkenti az A350-es típusú repülőgépek gyártását.A Renault francia autógyártó 7,29 milliárd euró nettó veszteséget mutatott ki az első fél évről, a rivális Volkswagen pedig 800 millió eurós üzemi veszteségről adott számot, és jelezte, hogy csökkenti az osztalékot.Az eurót 1,1755 dolláron jegyezték a nemzetközi bankközi devizapiacon délelőtt kilenc órakor, 0,30 százalékkal gyengült a közös európai fizetőeszköz a szerdai záráshoz képest.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökken.Az októberi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,82 százalékos mínuszban, 43,73 dolláron, a szeptemberi szállítású WTI pedig 0,97 százalékos veszteségben, 40,87 dolláron forgott kilenc órakor.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,71 százalékkal, 1956,18 dollárra, az augusztusi szállítású aranyé pedig 0,32 százalékkal 1947,10 dollárra esett a New York-i árupiacon.Szerdán túlnyomórészt csökkenéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek.A londoni FTSE-100 mutató 0,04 százalékos, a párizsi CAC-40 index pedig 0,61 százalékos pluszban, míg a frankfurti DAX-index 0,10 százalékos, a milánói FTSE MIB 0,11 százalékos, a madridi IBEX pedig 0,55 százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést.A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,11 százalékos, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,01 százalékos, míg az euróövezeti EuroStoxx50 0,10 százalékos mínuszban zárt.New Yorkban viszont a Dow Jones ipari átlag 0,61 százalékos, az S&P 500-as mutató 1,24 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 1,35 százalékos pluszban fejezte be a napot.(MTI)